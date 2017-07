Quel pourboire donner au restaurant?

Cette liste a été établie par Good Housekeeping Institute. Pour résumé, aux USA il est obligatoire et varie entre 15 et 25%. En Espagne et au Portugal, mais aussi en Australie ou en encore en Afrique du Sud, il est de bon ton de laisser un pourboire aux alentours des 10-15% , voire moins. Par contre, il est mal vu en Chine et au Japon. Dans ces pays, il vaut mieux ne rien donner si on ne veut pas se montrer grossier.

À noter tout de même que ces principes sont de mise si l'on mange. Si c'est juste pour boire un verre en terrasse, la plupart du temps dans la majorité des pays on ne donnera pas de pourboire. A l'exception notable des Etats-Unis ou on rajoute généralement un dollar à la note.

Australie et Nouvelle-Zélande: 10 à 15%

Belgique: un pourboire de 5 à 10% est vu comme sympathique, mais pas obligatoire

Brésil: pas dans les moeurs

Canada: 15 à 20%

Chine: on s'abstient, car c'est même parfois mal vu

Allemagne: un pourboire de 5 à 10% est vu comme sympathique, mais pas obligatoire

Egypte: 5 à 10%

France: Il n'est pas rare que celui-ci soit rajouté automatiquement à la facture, rajouter encore 10 % à la note est néanmoins poli

Grèce: 5 à 10%

Inde: 10%

Italie: 10%

Japon: on s'abstient car c'est même parfois mal vu

Mexique: 10%

Pays-Bas: un pourboire de 5 à 10% est vu comme sympathique, mais pas obligatoire

Espagne et Portugal: Il est bon ton de donner un petit quelque chose, maximum 5%

Turquie: 10%

Asie du Sud Est: le pourboire n'est pas habituel, mais un geste est apprécié

USA: 15 à 25%