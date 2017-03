Quels sont les 20 pays les plus heureux du monde? (en images)

Le World Happiness Report du Réseau des solutions pour le développement durable (SDSN) est un programme mondial lancé par les Nations unies en 2012. Il s'agit cette année de la cinquième édition de ce rapport qui tente de quantifier le bonheur des populations et leur bien-être subjectif dans l'optique de construire des sociétés plus saines et efficaces.

La Norvège arrive pour la première fois en haut du classement, suivie dans l'ordre par le Danemark, l'Islande, la Suisse, la Finlande et les Pays-Bas. Le Canada, 7e, est le premier pays non-européen dans la liste. La Belgique se classe 17e. Elle se situe juste après l'Allemagne (16e) mais elle devance le Luxembourg (18e) et le Royaume-Uni (19e). Les Etats-Unis figurent quant à eux au 14e rang, en recul d'une place par rapport au précédent classement. La France est 31e, l'Espagne 34e, l'Arabie Saoudite 37e et l'Italie 48e.

La queue du peloton des 155 pays étudiés est formée de pays d'Afrique sub-saharienne, Soudan du Sud, Liberia, Guinée, Togo, Rwanda, Tanzanie, Burundi et République centrafricaine, qui ferme la marche. S'y ajoutent la Syrie et le Yémen, dévastés par la guerre. Le classement est établi en fonction de six facteurs: produit intérieur brut (PIB) par habitant, espérance de vie en bonne santé, liberté, générosité, aide sociale et perception de la corruption dans le gouvernement ou les affaires.