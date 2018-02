Recife, l'autre carnaval star du Brésil

A la pointe orientale du Brésil, l'Etat du Pernambouc est l'une des premières zones à avoir été colonisées par les Portugais, qui y développèrent la culture de la canne à sucre, dès le xvie siècle. Recife, sa capitale fondée en 1537 au bord de l'océan, recèle la plus ancienne synagogue du continent américain et quelques bijoux du style baroque brésilien, comme la Capela Dourada et la Concatedral de São Pedro dos Clérigos.

