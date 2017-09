René Magritte succède à la Sabena comme exposition temporaire à l'Atomium

L'Atomium propose durant un an une exposition consacrée à René Magritte à l'occasion du 50e anniversaire de la mort du peintre surréaliste. Les organisateurs souhaitent présenter l'oeuvre de manière plus ludique et pédagogique que dans les différents musées abritant des toiles de l'artiste.