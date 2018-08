Rome: le Tramjazz, un tramway nommé romance

Quelques minutes avant l'heure du rendez-vous, un tramway rouge, tout en bois, apparaît sous l'aqueduc de la Piazza Santa Maria Maggiore et se gare au terminal des trams. Une vingtaine de personnes joue des coudes pour monter au plus vite dans le wagon, comme si c'était un tramway ordinaire et qu'il n'y aurait pas assez de places assises pour tout le monde. Pas un ne prête attention à la jeune fille qui proteste: "S'il vous plaît, descendez, ce tram est réservé pour une soirée privée, c'est l'anniversaire de ma mère! " Elle s'adresse à eux en italien, puis en français et en anglais, avant qu'ils acceptent, à contrecoeur, de redescendre. Vue du quai, toute cette précipitation ressemble à une scène burlesque du cinéma muet. Le ton est donné, en route pour les années 1930 !

