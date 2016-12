Sept auberges de jeunesse design

U HOSTELS, À MADRID

" La même expérience que dans une auberge, la même qualité et les mêmes services que dans un hôtel. " Sur son site, l'établissement madrilène résume la philosophie qui engendra ces hostels nouvelle génération. Il y ajoute une dimension caritative, avec le soutien à une école et une maison de repos en Inde ou encore un centre d'accueil au Malawi. Les études prouvent que les Européens voyagent principalement pour faire la fête. U Hostels a bien compris le message, proposant des " nuits de jeux à boire " ou des tours gratuits dans les bars les plus caliente de la capitale espagnole.

22, calle de Sagasta, à 28004 Madrid. A partir de 15 euros la nuit. en.uhostels.com

GALLERY HOSTEL, À PORTO

Implanté en 2011 dans le quartier de Miguel Bombarda de Porto, le Gallery Hostel a décidé de mélanger l'ambiance d'une pension de famille (avec seulement 41 lits), le dynamisme culturel d'une galerie d'art (et ses expos régulières) et les prix d'une auberge de jeunesse. Le tout dans une ancienne maison typique du début du XXe siècle où les azulejos répondent au fer forgé, sous une jolie verrière.

222, rua Miguel Bombarda, à 4050-377 Porto. A partir de 22 euros la nuit. www.gallery-hostel.com

FREEHAND, À MIAMI

A deux blocs des plages de Miami, dans un ancien hôtel des années 30, le Freehand est l'une des références du secteur. Dans tout poshtel qui se respecte, le name dropping est essentiel. L'auberge de luxe affiche donc des cocktails élaborés par des " mixologistes " de renom (à déguster les pieds dans la piscine) et une déco d'inspiration DIY signée Roman & Williams. Egalement présent à Chicago, le petit groupe prépare une ouverture dans la cité des anges.

2727, Indian Creek Dr, à 33140 Miami. Dès 25 euros la nuit. thefreehand.com

LUB D SIAM, À BANGKOK

" Lub d " renvoie à une bonne nuit de sommeil, en thaï. L'établissement, qui aime jouer avec les mots, a aussi décidé de renommer sa cible. Fini les " backpackers ", ces routards à sac à dos, et bienvenue aux " flashpackers ", ces touristes de plus en plus nombreux à choisir les city breaks et autres escales courtes. Visant une clientèle internationale, il mise sur une personnalisation de chaque chambre avec des peintures représentant des points d'intérêt aux alentours.

925/9, Rama 1 Road, à 10330 Bangkok. A partir de 10 euros la nuit. lubd.com

DOWNTOWN BEDS, À MEXICO

Lové dans un palais du XVIIe siècle, en plein coeur du centre historique de la capitale, cet hostel joue la carte du design épuré et coloré derrière la lourde porte en bois rivetée. Entre la terrasse, le " cinéma à la carte " (en français dans le texte), les hamacs et le stand de cuisine de rue mexicaine, tout est branché à souhait. Même les chaussettes sales deviennent glamour grâce à la " rooftop laundry ".

30, Calle Isabel la Católica, Colonia Centro, à 06000 Mexico. A partir de 10 euros la nuit. www.downtownbeds.com

GENERATOR, À AMSTERDAM

A côté des hôtels indépendants, officient de véritables mastodontes comme le St Christopher ou le groupe Generator. Ce dernier, déjà présent dans dix villes européennes, vient d'ouvrir un paquebot de 564 lits à Amsterdam. Installé dans le Pijp, quartier dans lequel il fait bon flâner à la tombée du jour, le Generator a mis le paquet sur l'offre " sorties " avec un bar d'inspiration speakeasy, un café dans un ancien amphithéâtre, des restaurants et une large terrasse. L'atout décalé : un appartement pour six personnes avec vue sur le parc voisin.

57, Mauritskade, à 1092 AD Amsterdam. A partir de 15 euros la nuit. generatorhostels.com

BUNK TAKSIM, À ISTANBUL

Bunk se fait une belle place sur la carte de l'hôtellerie stambouliote, avec déjà deux adresses à succès. L'une d'elles est située à quelques encablures de la trépidante place Taksim. L'hostel cherche le luxe dans les détails avec des salles de bains en marbre, des essuies de bain moelleux comme des muffins, un bar avec vue et des terrasses dans le prolongement des chambres privées. Version budget des conciergeries de palace, le bureau d'excursion maison s'engage à vous fournir les dernières adresses tendance, des places pour des musées ou des concerts, et des conseils pour des escapades sur mesure.

Inonu Mahallesi, 34, Papa Roncalli Sokak, à 34373 Sisli (Istanbul). A partir de 10 euros la nuit. www.bunkhostels.com