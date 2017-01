Skier en Belgique : 8 centres de ski toujours accessibles en provinces de Liège et de Luxembourg

L'offre la plus importante demeure dans les Cantons de l'Est avec l'ouverture de sept stations de ski de fond, dont plus de la moitié dans les Hautes Fagnes qui disposent encore d'un manteau blanc de 25 cm. La Maison du Parc de Botrange, du signal de Botrange, de la Baraque Michel et du Mont Spinette sont accessibles ce lundi de même que le centre de ski d'Elsenborn (20 cm) dans l'Eifel et ceux de Manderfeld et Loscheimergraben, dans le sud des Cantons de l'Est à proximité de la frontière allemande. "La pratique du ski se déroule dans des conditions moyennes dues au dégel.

La neige est compacte et humide", reconnaît Alexandre Fechir, gestionnaire au signal de Botrange, point culminant de Belgique. La Baraque Fraiture, située en province du Luxembourg, demeure le seul centre de ski alpin encore accessible. Les gestionnaires concèdent également que la qualité de glisse est moins bonne et annoncent dès à présent la fermeture des pistes dès lundi soir. Une situation qui risque aussi de se produire dans les Cantons de l'Est après 27 jours de ski sans discontinuer.