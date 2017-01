Skier en Belgique: Six centres ouverts dans les Cantons de l'Est et en province du Luxembourg

Une couche de 25 à 35 cm de neige recouvre les hauts plateaux des Cantons de l'Est, où les centres de ski de Weywertz, Butgenbach, Manderfeld et de la baraque Michel sont accessibles vendredi. Les pistes de ski de fond et de ski alpin de la Baraque Fraiture ainsi que celles de Samrée, en province du Luxembourg, sont également ouvertes.