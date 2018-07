Suspendue au-dessus du Lac de Garde, la piste cyclable la plus spectaculaire d'Italie

Elle a été inaugurée ce samedi 14 juillet et les Italiens l'ont déjà baptisée la "plus belle piste cyclable d'Europe", c'est du moins la plus spectaculaire d'Italie. Sur un circuit long de quelque 2 kilomètres, elle est suspendue à flanc de falaise à environ 50 mètres de haut offrant un panorama à couper le souffle sur le magnifique Lac de Garde. Le chemin, assez étroit, est accessible aux piétons et aux cyclistes, la vitesse y est limitée à 10 km/h.

Fabriquée en bois, en acier et en fer, il a fallu faire intervenir des hélicoptères et des alpinistes pour sa construction. Les travaux ont duré deux ans et ont coûté 7 millions d'euros explique De Standaard.

Le maire de la commune de Limone sul garda, Franceshino Risatti, désire en faire une véritable attraction touristique. "Chaque année, 1,3 million de touristes viennent ici, en particulier du nord de l'Europe, la piste cyclable est une attraction qui pourrait augmenter ce nombre au profit de toute l'économie du lac", a-t-il affirmé au quotidien Corriere della Sera.

A l'horizon 2021, l'ambition est de réaliser une piste de 80 kilomètres qui parcourrait tout le pourtour du lac. Le chemin rejoindrait Tremosine dans la province de Brescia, Brenzone, à Vérone et Torbole dans la province de Trente. Certains tronçons sont déjà en cours de construction. Le Lac de Garde, situé dans le Nord de l'Italie, est le plus grand lac du pays.