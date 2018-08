Tokyo: les bonnes adresses de Nicolas Degennes, DA maquillage de Givenchy

La frontière entre haine et passion est parfois ténue - difficile d'expliquer, d'ailleurs, ce qui fait que l'on bascule, soudain, de l'un à l'autre. Entre Tokyo et Nicolas Degennes, la première rencontre aurait en tout cas pu être fatale. C'était il y a dix-sept ans. L'homme de l'ombre qu'il est jusqu'alors, habitué des coulisses de tournages et d'émissions télévisées, vient tout juste d'arriver chez Givenchy. " Le choc a été d'une grande violence, se souvient-il. Je n'ai pas réussi à dormir pendant quatre nuits. J'avais le coeur qui battait à 190 à l'heure. J'étais venu pour présenter les produits que nous étions en train de lancer. Une collection sur laquelle je n'avais pas travaillé et qui ne me correspondait pas mais il fallait la faire vivre, c'était le jeu. Je me suis retrouvé face à 400 personnes et 7 écrans gigantesques, forcé de faire l'acteur. Lorsque je suis monté dans l'avion du retour, j'ai pris un calmant et je ne me suis réveillé que lorsque tous les autres passagers étaient descendus ! Le staff n'avait jamais vu cela. "

...