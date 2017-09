Train World a dépassé les attentes deux ans après son ouverture

L'anniversaire sera fêté le week-end prochain, des 16 et 17 septembre. Train World lancera sa série de timbres-poste "montrant comment le rêve commun de la SNCB et de l'artiste François Schuiten s'est concrétisé". Une séance de signature de François Schuiten sera organisée, et d'anciens timbres chemins de fer exceptionnels seront vendus.

Le musée et la SNCB permettront en outre aux visiteurs de monter à bord du nouvel Eurostar E320. Ce train à grande vitesse restera durant un week-end, dans la gare de Schaerbeek, juste à côté du musée. L'Eurostar E320 mesure plus de 400 mètres de long et atteint une vitesse maximale de 320 km/h.

Le musée sera ouvert de 10 à 17 heures samedi et dimanche. Train World est installé dans un espace de 8.000 mètres carrés et fait découvrir 1.250 objets et 64 projections. La plus ancienne locomotive conservée en Belgique, mise en service en 1844, y est hébergée. Quelque 25 millions d'euros ont été nécessaires pour l'aménagement de ce musée.