Trente-deux centres de ski ouverts en Belgique

L'offre complète prévue dans les Cantons de l'Est, soit 18 centres de ski de fond et de ski alpin, est accessible tout le week-end. Les amateurs de poudreuse pourront ainsi profiter, en fonction des régions où ils skieront, d'un manteau blanc d'une épaisseur de 30 à 45 cm, les Hautes Fagnes bénéficiant de la couche de neige la plus importante.

Les parcours de ski de fond varient entre 1,5 km (Rocherath) et 14 km (Elsenborn). Les boucles proposées par les différents centres de glisse prévoient des sorties d'une dizaine de kilomètres au maximum. Certains centres disposent de boucles qui s'entrecroisent permettant ainsi de parcourir des distances supérieures à 20 km.

Les six centres de ski alpin, situés à Ovifat, au Thier des Rexhons (Spa), à Francorchamps (Mont des Brumes), à Lierneux, à Trois-Ponts (Val de Wanne) et à la Baraque Fraiture sont tous ouverts. Les descentes proposées vont de 350 m (Baraque Fraiture) à 1 km (Val de Wanne).

En province de Luxembourg, neuf centres de ski sont également accessibles. L'offre se limite essentiellement au ski de fond sur des tracés entre 1 km (Saint-Hubert) et 20 km (Samrée). Une boucle avec Odeigne, au départ de Samrée, permet d'ailleurs de réaliser une sortie de 30 km, l'offre la plus importante en Belgique.

On pourra également skier dans le Hainaut puisque le centre de ski de Rièzes à Chimay, qui propose des parcours de 4, 8 et 15 km, est également accessible. L'enneigement mesuré y est de 15 cm.

Parmi les offres originales que proposent les différents centres, on pointera la motoneige à Baugnez (Malmedy), le joëring, soit le skieur tiré par un cheval de trait, à Saint-Hubert ou encore les parcours exclusivement raquettes au centre de Schönberg, qui propose des randonnées entre 5,3 et 13,5 km.