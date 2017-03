Un parc naturel de la superficie de la Suisse bientôt site protégé au Chili

Kristine Tompkins, ancien pdg des marques North Face, Patagonia et Esprit, philanthrope, et veuve de Douglas - décédé il y a deux ans dans un accident de kayak en Patagonie - vient de faire don à l'état chilien de plus d'un million d'acres de terre (soit près de 405.000 hectares), ce qui constitue le plus important don de terres privées au monde jamais réalisé.

Ce don gigantesque comprend les propriétés de renom des Tompkins, comme Pumalin et Patagonie Parks, ainsi que des terres qui permettront l'agrandissement des parcs nationaux (Hornorpirén et Corcovado), et celui d'une réserve nationale. Inclus également une série de gîtes, centres d'accueil et des terrains de camping, des aménagements représentant plusieurs dizaines de millions de dollars.

Pour compléter ce don extraordinaire, l'état chilien a ajouté 10 millions d'acres. Un effort collectif dont le but est de protéger, préserver et rendre la terre accessible au public. L'objectif principal de ces efforts combinés est donc de développer l'écotourisme, de créer des emplois pour les populations locales, mais aussi la conservation sur le long terme de le l'habitat et des espèces de la région.

Selon le National Geographic, cette opération devrait couvrir une superficie légèrement supérieure au celle du parc national Gates Arctic, en Alaska. Dès que l'opération sera concrétisée, et le parc ouvert au public, il y sera possible d'y contempler parmi les plus beaux paysages chiliens, des sommets aux neiges éternelles aux canyons de roches rouges en passant par les fjords glacés, les rivières aux eaux vives ou les volcans côtiers.