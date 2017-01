Une course de chiens de traîneau en Ecosse (en images)

Quand on parle d'huskies et autres malamutes, ce sont les chiens de traîneaux de Jack London et du Grand Nord américain qui viennent à l'esprit. Quand on parle de courses de mushers et de chiens, on pense directement à l'Alaska, le Canada, voire la Scandinavie. Et pourtant des courses de chiens de traîneaux ont lieu bien plus proches de chez nous, comme l'Aviemore Sled Dog Rally à Feshiebridge, une compétition importante qui a lieu chaque année en Ecosse.