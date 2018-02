Une île paradisiaque exclusivement réservée aux femmes ouvrira bientôt "ses portes" en Finlande

Imaginée par une des chefs d'entreprise les plus influentes du monde, la SuperShe Island est une île paradisiaque, exclusivement réservée à la gent féminine, située à 1h20 d'Helsinki, capitale de la Finlande.

Ce projet a germé dans l'esprit de Kristina Roth alors qu'elle était encore en vacances. Selon elle, la présence de testostérones est néfaste pour la femme lorsqu'elle souhaite se reposer.

Son but est donc d'offrir la possibilité aux femmes de se ressourcer, de se concentrer sur elles-mêmes et de ne pas laisser leurs hormones prendre le contrôle . Et pour cela, une palette d'activités sera proposée aux futures hôtes.

Yoga, cours de cuisine, méditation et même séances de fitness, la maîtresse des lieux a pensé à tout.

"Les femmes ont besoin de passer du temps avec d'autres femmes pour encourager les rêves et les désirs de chacune" explique la propriétaire, interrogée sur ce projet féministe.

Sur ce bout de paradis, la politique est discriminatoire envers le sexe masculin et Kristina Roth l'assume totalement. Bien qu'elle soit déjà propriétaire d'un terrain sur les îles Turques et Caiques , Kristina Roth a expliqué que son compagnon finlandais et sa famille lui avaient fait découvrir cette île qui lui paru le lieu rêvé pour la réalisation de son projet.

Pour répondre à ses détracteurs qui l'accusent de commettre un acte discriminatoire, la femme d'affaires réaffirme "j'aime les hommes" et déclare que l'endroit pourrait même être amené, à l'avenir, à accueillir des invités masculins. Il semblerait tout de même que ce ne soit pas dans ses projets à court terme.

La SuperShe Island devrait ouvrir ses portes au public en juin mais une sélection des membres sera opérée par l'instigatrice du projet. "Je ne veux pas pour autant être élitiste", affirme Kristina.

Pour les plus intéressées, une semaine sur place coûterait environ 2.800 euros et chaque membre devra demander en amont à devenir "membre exclusif", ce qui sous-entend le passage d'entretiens et une vérification approfondie du passé de la personne.

Pour plus d'informations : www.supersheisland.com

Soraya Benatmane