Une machine végétale se posera à Liège à l'occasion de Métamorphoses

Un événement qui permettra au public de (re)découvrir la métropole liégeoise avec des yeux différents, a expliqué jeudi Jean-Christophe Peterkenne, directeur de Liège Together.

Le coup d'envoi sera donné le 9 mai dès 19 heures, place Jean Jaurès à Herstal, avec le feu comme principal élément de cette soirée qui permettra aux spectateurs d'apprécier le nouveau parc "musée de l'éphémère" installé à l'arrière de l'administration communale, reflet de la métamorphose de Herstal.

Le 10 mai, les organisateurs proposent une journée zen au parc de la Boverie à Liège, centre névralgique de la première édition. Un pique-nique, un rassemblement yoga et diverses animations centrées sur les sons et la gravité sont au programme. Ce même jour, l'Aéroflorale II, une attraction de 15 mètres de haut, se posera au centre-ville. Il s'agit d'une réalisation de François Delarozière, directeur artistique de la compagnie La Machine, qui a créé les machines de l'île de Nantes.

"Une première en Wallonie pour lui qui est plutôt habitué à la Chine, Doubaï ou l'Australie", se réjouit Philippe Kauffman, directeur artistique de Métamorphoses. L'occasion pour l'artiste et son équipe de scientifiques d'étudier la capacité des plantes à produire de l'énergie.

Suivra, le samedi 12 mai dès 14 heures, une journée festive en Outremeuse avec une Rambla artistique (place de l'Yser et boulevard de la Constitution), de nombreuses représentations scéniques, un espace créatif pour enfants et des animations musicales. Le public est ensuite invité à rejoindre Seraing pour un spécial Fieris Fééries par la Compagnie de la Sonnette, "soutenue par nos soins et apportant ainsi une plus grande professionnalisation, des décors plus lourds et un feu d'artifice de clôture", ajoute M. Kauffman.

Ces quatre jours s'achèveront dans le parc Hauster à Chaudfontaine par un rassemblement familial conçu autour d'un maximum de manèges réalisés par les artistes. Cela se veut un musée contemporain à ciel ouvert rappelant l'univers de Jules Verne.

Diverses animations agrémenteront l'événement comme une chasse aux origamis dans le parc de la Boverie, les croquis de 230 urbans sketcheurs ou encore quatre jours de fête en Neuvice.