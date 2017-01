Une trentaine de centres de ski ouverts en province de Liège et de Luxembourg

L'offre prévue dans les Cantons de l'Est, soit 18 centres de ski de fond et de ski alpin, est accessible ce week-end à l'exception de Rocherath. Les amateurs de poudreuse pourront profiter, en fonction des régions où ils skieront, d'un manteau blanc d'une épaisseur de 25 à 48 cm, les Hautes Fagnes bénéficiant de la couche de neige la plus importante.

Les conditions de glisse sont excellentes, d'après plusieurs gestionnaires de centre. Les pistes sont tracées et praticables dans de bonnes conditions. Les routes sont également dégagées depuis plusieurs jours, facilitant l'accès.

Les parcours de ski de fond varient entre 2 km et 14 km. Les boucles proposées par les différents centres prévoient des sorties d'une dizaine de kilomètres au maximum. Certains d'entre eux disposent de boucles qui s'entrecroisent, permettant ainsi de parcourir des distances supérieures à 20 km.

A ces 17 centres, il faut ajouter les quatre autres pistes de ski alpin de la province de Liège à savoir le Thier des Rexhons (Spa), le Mont des Brumes (Stoumont), Le Monty (Lierneux) et le Val de Wanne (Trois-Ponts), des centres qui avaient fait le plein le week-end dernier.

En province du Luxembourg, l'offre s'étoffe avec l'ouverture de 11 centres. La Baraque Fraiture fera le bonheur des amateurs de ski alpin tandis que les dix autres stations sont destinées aux fondeurs.

Parmi les offres originales que proposent les différents centres ouverts, on pointera la motoneige à Baugnez (Malmedy), le joëring, où le skieur est tiré par un cheval de trait, à Saint-Hubert ou encore les parcours exclusivement raquettes au centre de Schönberg, qui propose des randonnées entre 5,3 et 13,5 km.

On skie désormais de façon ininterrompue depuis 18 jours en Belgique.