Vacances au ski: combien coûte un Coca dans les stations les plus populaires? (INFOGRAPHIE)

Les vacances au ski en famille ou entre amis représentent vite un certain budget. Certaines stations étant beaucoup plus chères que d'autres, c'est le cas des stations huppées de Courchevel ou de Val d'Isère en France où un soda atteint le montant record de respectivement 7,80 et 6,20 euros. D'autres, moins prisées, cassent les prix, et notamment en Bugarie ou en Pologne. A Bansko, par exemple, la boisson atteint le prix plancher de 1 euro. Cette infographie vous donnera une idée du prix d'un Coca (et donc une estimation du coût des autres denrées alimentaires) consommé dans les stations les plus populaires d'Europe. Vous voilà prévenu avant d'offrir une tournée générale...