Vacances : et pourquoi ne pas tenter le camping ?

Depuis plusieurs années, le camping a le vent en poupe en Europe. Malgré les difficultés du secteur touristique, les campings ont bien résisté, avec par exemple un total de 112 millions de nuitées en 2016 en France, selon une étude réalisée par la FNHPA.

De quoi remettre le camping au goût du jour et mettre à bas certains clichés. Dossier.

Bien choisir son camping

Pour que vos vacances en camping soient réussies, soyez attentifs à trois choses : la météo de la destination choisie, le rapport qualité/prix et le niveau de confort des installations proposées dans le camping de votre choix (nombre de sanitaires, piscine, barbecue à disposition, spa, pleine de jeu, etc.)

N'oubliez pas de vous assurer qu'il y a un certain nombre d'activités à faire dans la région, que le camping est bien situé (pas au bord d'une voie rapide par exemple) et qu'il correspond à vos attentes en matière de service proposé (Wifi, club enfant, restaurant, etc.).

Pour un séjour en plein air avec des enfants, quel logement faut-il privilégier ? Selon une enquête commanditée par Siblu, 67% des Français préfèrent séjourner dans une caravane. Seuls 16% choisiraient l'option camping-car et loin derrière la tente avec seulement 10% des répondants. Ce sont les familles qui privilégient le plus ce type de logement : 73% des personnes ayant des enfants de moins de 18 ans contre 65% pour ceux qui n'en ont pas.

Si les avantages sont nombreux, le camping peut tout de même susciter quelques appréhensions : la promiscuité avec les voisins, le manque d'espace ou de confort et le fait d'obtenir un bon emplacement. D'où l'importance de bien choisir votre lieu de séjour.

Bien s'équiper

Il va de soi que la réussite de votre séjour dépendra également de la qualité du matériel que vous emporterez avec vous. Surtout si vous choisissez de camper en tente.

Rassurez-vous, la technologie a fortement évolué dans le domaine et de nombreuses nouveautés arrivent sur le marché pour faciliter la vie des campeurs et leur apporter un maximum de confort.

La flexibilité comme atout majeur

La flexibilité est l'atout majeur du camping. En effet, contrairement aux vacances en location, vous pouvez arriver et repartir à tout moment de la semaine et ainsi organiser votre séjour comme vous le souhaitez. Adieu la contrainte de la semaine réservée du samedi au samedi avec tous les embouteillages liés. C'est un avantage non négligeable, surtout quand on fait de la route avec de jeunes enfants.

La convivialité, la liberté et la sécurité des enfants (qui peuvent aller et venir sans contrainte) sont les autres avantages appréciés lors d'un séjour en plein air.