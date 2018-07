Vatican, un monde de foi et de beauté

Au sortir des allées longeant les rives du Tibre et en remontant la Via della Conciliazione, la basilique Saint-Pierre de Rome occupe tout le champ visuel ainsi que les conversations des cohortes de touristes ou de pèlerins qui accomplissent le voyage. Tout autant physique que spirituel, il représente une expérience inoubliable, doublée par l'arrivée sur la Piazza monumentale, si souvent mise en scène pour les célébrations dominicales et annuelles de la chrétienté. Ce vaste espace de 193 mètres de large et de 120 mètres de long impose son gigantisme tout aussi bien qu'il y paraît sur les écrans télévisés. Pensez, ici on est dans la démonstration de force ! Sur cette place pensée par Le Bernin (1598-1680) à l'initiative du pape Alexandre VII, on ne compte rien moins que 284 colonnes doriques, 88 pilastres, 140 statues de saints et des millions de visiteurs annuels.

