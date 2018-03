Vélo et voyage: Bruxelles accueille son premier festival sur le cyclotourisme ce week-end

Une quinzaine de films et de récits seront projetés au cours de cet événement baptisé "En roue libre". Les projections ou récits seront suivis de rencontres avec les réalisateurs, ce qui permettra au public de mieux cerner les aspects pratiques de telle ou telle aventure. "Les rencontres et projections feront sans nul doute rêver les visiteurs, mais l'objectif du festival est également de leur fournir des idées d'itinéraires sur les véloroutes belges et européennes et des conseils pratiques afin qu'ils envisagent eux aussi leurs prochaines vacances autrement", commente le Gracq.

Le festival qui débute à 10h30 pour finir à 23 heures, a lieu à la Maison Haute (place Antoine Gilson).

Toutes les infos et le programme sur le site www.enrouelibre.be

D'après les organisateurs, il s'agit d'une première à Bruxelles alors que d'autres villes sont déjà connues pour accueillir un salon de ce type. "Paris et son 'Cyclo Camping International' en est déjà à sa 33e édition", constate le Gracq évoquant encore "Fiets en Wandelbeurs" à Gand et Utrecht, "La roue tourne" près de Toulouse, "Festivélo" en Suisse ou encore "Planète Vélo Aventure" à Nancy.