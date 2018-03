Vidéo: Dans les eaux de Bali, le plastique a remplacé les poissons tropicaux

Rich Homer est plongeur. Pour partager avec le plus grand nombre son expérience des fonds sous-marins, il est descendu avec une caméra dans les eaux indonésiennes. Et force est de constater que ce paradis des plongeurs n'est plus ce qu'il était, et qu'aux rares poissons tropicaux se mêlent une profusion de déchets plastiques et autres emballages de nourriture jaunis.