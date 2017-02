Vidéo: L'invitation caustique de la ville d'Ostende à Donald Trump

Dans un clip adressé à Donald Trump, la station balnéaire belge égrène ses arguments, nombreux, pour attirer le nouveau Président américain, qui déclarait déjà avant son élection "la Belgique était une ville magnifique". Des arguments de choc et un accent on ne peut plus viril qui ne manqueront pas d'emballer the Don.