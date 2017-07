Vidéos : Conseils pour réussir vos photos de vacances

Respecter la règle des tiers

Lorsque vous prenez une photo, imaginez que celle-ci est découpée en 9 rectangles égaux. Le ou les éléments importants de votre photo doivent se trouver aux intersections de ces rectangles imaginaires, ou le long des lignes qui représentent leur contour.

Les lignes directrices

Pensez à photographier des lignes naturelles pour guider l'oeil de celui qui regarde la photo.

Les diagonales

Les diagonales créent une impression de mouvement.

Cadrer

N'hésitez pas à utiliser des cadres naturels, tels que des fenêtres ou des portes.

La perception figure-fond

Il s'agit de trouver un contraste entre l'objet de la photo et son arrière-plan, pour un très bel effet esthétique.

Remplir le cadre

Pour remplir le cadre de votre photo, tenez-vous près de votre sujet. Cette technique est particulièrement importante pour réaliser des portraits.

Centrer l'oeil dominant

Positionnez l'oeil dominant de la personne photographiée au centre de la photo. Cela donne l'impression que ses yeux vous suivent.

Motifs et répétitions

Les motifs récurrents sont esthétiquement plaisants. Mais c'est encore mieux lorsque le motif est interrompu par un élément faisant contraste avec le reste de l'image.

La symétrie

La symétrie sur une photo est souvent agréable à regarder.

Quelques astuces pratico-pratiques :

La préparation

Lors de la préparation de vos bagages, faites en sorte que votre appareil photo paraisse vieux et sale. Ainsi, personne n'aura envie de le voler. Pensez également à faire une photo de votre carte professionnelle (ou de votre carte d'identité) avec votre appareil photo pour qu'en cas de perte, la personne qui le retrouve puisse vous contacter. Enfin, voyagez léger : inutile de prendre trois appareils photo, cinq batteries et dix objectifs. Ne prenez avec vous qu'une corde d'escalade, elle fera un très bon cordon de sécurité pour éviter de faire tomber votre appareil. Il peut également être utile d'emporter un trépied.

Enlever les touristes de vos photos

Lorsque vous avez trouvé un lieu à photographier, installez votre trépied et prenez une dizaine de photos. Ensuite, allez sur Photoshop. Cliquez sur "File", puis sur "Scripts" et "Statistics". Choisissez "Median" et téléchargez vos photos.

Trouver un angle unique

Pour des photos originales, vous pouvez par exemple lancer une gopro en l'air afin prendre des clichés aériens. Pour des photos surprenantes, vous pouvez également l'attacher à des endroits inhabituels.

Soyez généreux

Une idée sympa consiste à faire des photos Polaroid pour les donner aux gens que vous rencontrez lors de vos voyages. Ça leur fera de chouettes souvenirs...

Sauvegardez vos photos

Il peut être intéressant d'investir dans des disques durs de qualité pour y stocker vos photos. Utilisez la méthode 3-2-1 :

- Faites 3 copies de vos photos...

- ... sur 2 supports (exemple : sur ordinateur et sur disques durs externes) ;

- Gardez 1 copie dans un autre endroit.

Levez-vous tôt le matin

Ne ratez pas le lever du soleil. La lumière du matin est splendide. Le moment parfait pour capturer de magnifiques clichés. Et surtout, et c'est sûrement le plus important, n'oubliez pas de profiter!

Maureen Horlait