Vingt parmi les plus beaux rooftops à travers le monde

1. Jam Hotel, Bruxelles, Belgique

Le Jam Hotel a rouvert ses portes au public fin avril, une raison de plus pour céder à la tentation et profiter de l'arrivée des beaux jours avec une magnifique vue de toute la ville. Vous avez également la possibilité de vous baigner dans la piscine sur le toit.

Adresse: chaussée de Charleroi, 132 à 1000 Bruxelles.

2. Lebua Hôtel à Bangkok, Thaïlande

Implanté au 63e étage, le Sky Bar, ce rooftop est tout simplement un des plus beaux d'Asie. Avec ses 250 mètres de haut, il laisse place à une vue extraordinaire sur Bangkok.

Adresse :State Tower 1055/111 Silom Road, Bangrak, Bang Rak, 10500 Bangkok, Thaïlande.

3. Mondrian London, Londres, Royaume-Uni

Situé sur les rives de la Tamise, le Mondrian London est un des hôtels les plus luxueux de la capitale anglaise. Au 12e de cet hôtel design se trouve un immense rooftop. Une vue 360° et la chance d'observer les bâtiments les plus emblématiques de la ville.

Adresse : 20 Upper Ground, Southwark, Londres, SE1 9PD, Royaume-Uni4.

4. Aer, Mumbai, Inde

Le Four Seasons Hotel accueille en son sommet un superbe rooftop, celui du Aer. Dans un mobilier design et épuré et des lumières mauves, le rooftop nous plonge dans une ambiance féerique. Perché à 146 mètres de hauteur, il permet à sa clientèle de contempler tout Mumbai.

Adresse :1/136, 34th Floor, Dr. E. Moses Road,, Worli, Mumbai, Maharashtra 400018, Inde

5. Fletcher Hotel, Amsterdam, Pays-Bas

Découvrez toutes les facettes de la ville grâce à cet hôtel futuriste. Implanté dans une grande tour en verre circulaire, cet hôtel quatre étoiles haut de soixante mètres promet une vue imprenable de la ville rouge.

Adresse : Schepenbergweg 50, Amsterdam-Zuidoost, 1105 AT Amsterdam.

6. HF Ipanema, Porto, Portugal

Au tout dernier étage de l'hôtel, vous pourrez admirer une vue hors du commun de la ville tout en vous prélassant dans la piscine. Une décoration colorée, jeune et fun, à ne pas manquer pour les amateurs d'originalité au coeur d'une ville d'histoire.

Adresse : Rua do Campo Alegre 156 172, Porto 4150-168, Portugal

7. The Press Lounge, Kimpton Ink48 Hotel, New York, Etats-Unis.

Ce rooftop se trouve au 16e étage du Kimpton Ink48 Hotel. Considéré comme l'un des plus beaux endroits de New York, vous pourrez y admirer une vue de la ville à couper le souffle. À quelques mètres du célèbre Times Square, entouré de bâtiments illuminés, cet hôtel possède également une piscine sur son rooftop.

Adresse : 653 Eleventh Ave, at 48th St, New York

8. Galaxy Bar, Athènes, Grèce

Grâce à son plafond parsemé d'étoiles, le Galaxy Bar vous plonge directement dans une ambiance intergalactique, sans toutefois omettre un certain romantisme. Situé sur le toit de l'hôtel Hilton, le Galaxy Bar offre une vue incroyable sur l'Acropole et la ville antique.

Adresse : Leof. Vasilissis Sofias 46, Athènes 115 28, Grèce

9. Marina Bay Sands Hotel, Singapour

Situé dans l'un des plus hauts gratte-ciel du monde, le rooftop du Marina Bay Sands Hotel n'est plus à présenter. En plus de proposer une sublime vue sur la Marina Bay, l'hôtel possède un design hors du commun. Ce rooftop "SkyPark" compte la plus longue piscine à débordement en altitude du monde avec 150 mètres de long.

Adresse : 10 Bayfront Ave, Singapore 018956

10. Hôtel Miramar by Windsor, Rio Janerio, Brésil

Cet hôtel cinq étoiles se trouve à proximité de la célèbre plage de Copacabana de Rio de Janeiro. Dans ce cadre idyllique se trouve un rooftop avec piscine surplombant toute la côte et l'une des plus belles plages du monde.

Adresse :Avenida Atlântica, 3668 -Copacabana, Rio de Janeiro- RJ, Brasil

11. Banyan Tree de Bangkok, en Thaïlande

Cet hôtel offre une des plus belles vues du monde, mais également une des plus vertigineuses. À 61 mètres du sol, ce rooftop offre une vue panoramique de toute la ville. Il abrite aussi un bar et un restaurant, pour profiter du paysage des heures durant.

Adresse :21/100 South Sathon Road, Sathorn, 10120 Bangkok, Thaïlande

12. Le Perchoir, Paris, France

Découvrez le premier rooftop parisien inspiré de l'univers New Yorkais. Du haut de ses 7 étages, il propose une vue de la capitale française unique et originale. Mobilier de jardin en bois, tentes blanches, et plantes vertes posent l'ambiance en accord avec les toits parisiens.

Adresse : Le Perchoir, 14 rue Crespin du Gast, 75011 Paris.

13. Grand Hôtel Central, Barcelone, Espagne

Considéré comme l'un des plus beaux d'Europe, le Skybar est un rooftop surplombant toute la capitale catalane. Cet établissement moderne est pourvu d'une piscine à débordement sur le toit offrant une vue magnifique sur le quartier gothique et la cathédrale de la ville.

Adresse : Via Laietana, 30, Vieille ville, 08003 Barcelone, Espagne.

14. Park Hyatt Tokyo, Japon

Installé au 52e étage, le New York Grill offre évidemment une vue spectaculaire, et la possibilité de prendre un verre au bar The Peak tout en admirant le soleil se coucher sur Tokyo.

Adresse : 163-1055 Préfecture de Tokyo, Shinjuku-ku, Nishishinjuku 3-7-1-2, Japon

15. Luna Rooftop Tapas Bar, San Miguel, Mexique

Comme son nom l'indique, vous pourrez donc déguster de délicieux tapas et cocktails tout en profitant d'une vue impressionnante du Mexique. Ce bar vous promet, ambiance mouvementée et cuisine typique.

Adresse : Nemesio Diez 11, Centro, Zona Centro, 37700 San Miguel de Allende, Gto., Mexique

16. Uptown Bar, Dubaï

Ce rooftop situé en hauteur, offre une vue panoramique et époustouflante de Dubaï, c'est le spot parfait pour admirer un coucher de soleil. Ce lieu offre une vue sans pareille sur le Burj Al Arab.

Adresse : Jumeira Jumeira Rd, Dubaï, Émirats arabes unis

17. Rooftop Bar & Cinema, Melbourne

Qui n'a jamais rêvé de regarder un film sous un ciel étoilé? Le Rooftop Bar & Cinema fait de ce rêve une réalité. Profitez d'une des plus belles vues de Melbourne tout en buvant en verre ou asseyez-vous confortablement pour le début du film.

Adresse : 252 Swanston St, Melbourne, Victoria 3000, Australie

18. Hôtel Sahrai, Fès, Maroc.

Véritable petit cocon, le rooftop de l'hôtel offre une vue imprenable sur la ville et ses lumières. Décorations orientales modernes, tables hautes, salons, et plantes, tout est réuni pour un moment d'exception.

Adresse : Dhar El Mehraz, 30 000, Fès, Maroc

19. Le Sarabi Pool & Supper Club de l'hôtel Sankara, Nairobi, Kenya.

Cet hôtel luxueux propose une des plus belles vues de la ville. Une ambiance tamisée, une piscine sur le toit, un décor design, de la musique jazz, pour une atmosphère tout droit sortie d'un film.

Adresse : Woodvale Grove, Nairobi, Kenya

20. Corvin Telo Bar, Budapest

Aménagé sur les toits du magasin Corvin, situé en plein coeur de la capitale hongroise, profitez d'un cadre convivial et relax. Petit plus, la programmation originale de DJs hongrois et internationaux.

Adresse : Budapest, Blaha Lujza tér 1-2, 1085 Hongrie.

Soraya Benatmane.