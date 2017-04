Visite du Titanic avant naufrage définitif

A partir de 2018, celle-ci proposera des excursions immersives avec des scientifiques et spécialistes du célèbre navire. Des séjours de huit jours, pour se promener autour de l'épave, dans les profondeurs de l'Atlantique où le bateau de croisière sommeille à près de 4 000 mètres, et ce depuis plus d'un siècle. Si vous avez 105 000 dollars qui traînent dans votre poche, c'est le moment d'aller prendre des nouvelles de l'orchestre...

www.bluemarbleprivate.com