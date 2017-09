Voici le plus long road trip du monde (vidéo)

La plus longue route partant d'un point A jusqu'à un point B, sans interruption et sans traverser de mer ou de pont n'est peut-être pas celle que vous croyez. Pour la parcourir, vous devrez conduire 6 jours et 19 heures sans pause pipi. Peut-être de quoi vous inspirer pour vos prochaines vacances ?