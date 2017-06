Week-end médiéval à Hélécine les 1er et 2 juillet

Pour fêter les dix ans de l'événement, la fête sera aussi organisée en nocturne - jusque minuit - et un spectacle de feux sera proposé par les Compagnons de la cour des miracles. Il s'agira d'un coup d'envoi pour un été particulièrement chargé pour le domaine provincial, qui accueillera le Beau Vélo de Ravel, un festival des arts équestres, une journée du chien et reconduira la "nuit de feux" le 9 septembre.

Après le week-end médiéval début juillet, le Beau Vélo de Ravel fera une halte sur le site le samedi 8 juillet dans l'après-midi, dans la cour d'honneur du château. Les samedi 15 et 16 juillet, le festival des arts équestres proposera des spectacles et des démonstrations avec trois pistes simultanées et un spectacle du soir, à partir de 18h. Le 21 juillet, la fête nationale sera également célébrée à Hélécine avec notamment un concert d'Olivier Saxe. Et le 30 juillet, un concours de jumping sera réservé... aux poneys.

Au mois d'août, les activités estivales se poursuivront avec une journée du chien le 13 août, organisée en collaboration avec l'ASBL Sans Collier et plus de 70 exposants. Le 27 août, le domaine accueillera le 14e rallye d'ancêtre de l'abbaye. Puis le 9 septembre, la Nuit de Feux accueillera gratuitement les amateurs de spectacles pyrotechniques.