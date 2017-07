Week-end noir sur les routes: le meilleur moment pour partir

Le meilleur moment pour se mettre en route vers le Sud de la France depuis la Belgique, si on veut éviter les files, est midi. Les gens partis dans la nuit ou tôt le matin doivent s'attendre à perdre une heure dans les embouteillages. Ceux qui feront la route en deux jours perdront même 72 minutes.

Les touristes qui prennent la route vers 2h à destination de la Provence, se trouvent vers 9h sur l'A6 et un peu plus tard sur l'A7 dans la région de Lyon où vers 8h30 le week-end dernier, on perdait plus de 45 minutes. En partant vers midi, on arrive à cet endroit en soirée, au moment où le trafic est moindre.

Les vacanciers qui voyagent sur deux jours et font étape perdront plus d'une heure sur leur trajet, car ils prennent souvent la route le vendredi soir et se retrouvent dans les files de fin de journée. Le second jour, ils ne se mettent généralement en route qu'après un solide petit déjeuner et se retrouvent aux points problématiques quand les embouteillages se forment déjà. Ce sont aussi les touristes qui parcourent le plus grand nombre de kilomètres.

Le baromètre estival du VAB indique que 26% des automobilistes coincés dans un embouteillage décident de prendre un itinéraire bis via des routes secondaires. Trente pourcent restent fidèles à leur itinéraire initial et 30% prennent une pause. "Il faut rester prudent avec les itinéraires de remplacement, car elles entraînent souvent de nombreux kilomètres supplémentaires et ces routes bis s'engorgent aussi rapidement", avertit le VAB.

Le VAB s'attend à beaucoup de files sur les routes ce week-end mais le week-end du 29 juillet devrait être pire encore: ce sera "samedi noir" en France.