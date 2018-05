Une plage qui s'étend à l'infini, bordée par les palmiers et les cocotiers. Une barrière de corail qui retient les vagues les plus impétueuses. Entre les deux, une mer turquoise qui alterne les va-et-vient au rythme indolent des marées, pour former un lagon à nul autre pareil. Sur plusieurs centaines de mètres, parfois un kilomètre ou deux, l'eau se retire à marée basse, découvrant d'innombrables flaques où grouille une vie insoupçonnée. Les femmes - et les enfants - des villages, qui parsèment le littoral, y rivalisent de dextérité pour attraper les poulpes, crustacés, oursins, coquillages et autres petits poissons, ensuite nettoyés tranquillement sur le sable. Pendant que les hommes pêchent au loin, dans les eaux plus profondes, en lançant des filets ou des lignes depuis leurs pirogues traditionnelles à balancier. Ou même depuis la plage. Ainsi coule la vie depuis toujours à Zanzibar, l'île aux épices posée au large de la Tanzanie, à laquelle elle appartient sous un statut d'autonomie avancée.

...