3 bonnes adresses d’urban wineries qui valent le détour

Les «urban wineries» doivent leur succès à celui des… produits locaux. Mais comme il est impossible de cultiver du raisin en ville, le fruit est importé d’une autre région ou d’un autre pays. La pratique n’est pas interdite et ces maisons de vin ne sont pas soumises aux règles des régions protégées. Si les premiers établissements du genre sont apparus au début du siècle aux Etats-Unis, ils ont ensuite conquis Paris, Londres ou Amsterdam. Chez nous? Voici trois adresses qui valent le détour.

1- Gudule Winery à Bruxelles

Elle doit son nom à sainte Gudule, patronne de notre capitale. Son propriétaire, Thierry Lejeune, n’achète que des raisins issus de l’agriculture bio (en France, Italie, Allemagne ou Autriche) qui sont ensuite associés pour créer le meilleur vin possible. L’homme, après avoir travaillé dans le secteur de l’imprimerie, réalise ici un vieux rêve. Acquérir un domaine à l’étranger étant mission impossible, il a simplement fait venir le vignoble jusqu’à lui…

2- Luyck Urban Winery à Liège

Katrien et Joris Dubois, frère et sœur originaires du Limbourg, achètent aussi leurs raisins à l’étranger et produisent leurs vins sous le label European Union Wine. Sous leur boutique, se trouvent de magnifiques caves voûtées (et classées) du XVIe siècle, où les liquides vieillissent en fûts de chêne. Katrien, ingénieure agro-industrielle, a planté un vignoble d’un hectare dans les Ardennes. Clairement une affaire à suivre…

3- De Wijnfaktorij à Anvers

Patrick Nijs cultive ses propres raisins dans ses vignobles du Brabant flamand et de Reet. Il les transporte ensuite jusqu’à sa cave près de la Grand-Place, où il les transforme en vins sans additifs. Cet ingénieur en technologie environnementale, ex- éditeur d’un magazine culinaire, a un jour décidé d’aller suivre une formation de vigneron en France. Il a bien fait: l’un de ses flacons se trouve sur la carte d’El Celler de Can Roca, en Espagne, élu deux fois meilleur restaurant du monde.

Notre sélections goutée et approuvé

Afterwork en terrasse .

Vin blanc vif, aux arômes d’agrumes, élaboré à partir de sauvignon gris français et de verdejo espagnol. Bel équilibre entre fraîcheur et rondeur.

14,90 euros. gudule-winery.brussels © National Retour du Marché.

Un assemblage inhabituel et intense de six cépages du sud de la France et de Toscane (entre autres), servi au restaurant 2-étoiles La Paix à Bruxelles.

15,90 euros. gudule-winery.brussels © National