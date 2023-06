Bière| La Bush fête ses 90 ans: retour sur l’une des plus anciennes sagas brassicoles belges

En 1933, la Bush Beer de la brasserie Dubuisson voyait le jour. Aujourd’hui, la plus ancienne brasserie de Wallonie, ouverte en 1769, est active aux quatre coins du monde. Et elle organise trois jours festifs, du 23 au 25 juin, pour célébrer son breuvage phare.

Ceux qui savourent une Bush en terrasse, l’ignore peut-être. Mais l’histoire de la brasserie Dubuisson remonte à plus de deux siècles ! En 1769, Joseph Leroy, premier brasseur de la lignée Dubuisson, quitte le château du seigneur de Ghyssegnies, à Pipaix, près de Tournai, et construit de ses mains, juste en face du domaine, une ferme brassicole.

Neuf générations plus tard, la brasserie Dubuisson officie toujours au même endroit et propose désormais une carte variée de breuvages exportés dans le monde entier.

Bonne Bush

C’est en 1933 qu’apparaît la Bush Beer qui va faire la renommée de la brasserie. On est alors dans une période de crise pour le secteur, avec l’arrivée de la pils. Sa fermentation nécessitant des groupes de refroidissement, beaucoup de brasseurs de notre pays ne parviennent pas à investir et ferment boutique.

Alfred Dubuisson (qui représente la sixième génération et est le grand-père du gérant actuel, Hugues) réagit autrement. Il négocie un contrat de distribution des bières Stella Artois dans la Région de Tournai et crée de son côté une nouvelle mousse, inspirée de celles venues d’Angleterre qui séduisent les Belges à l’époque.

La cour intérieure de la brasserie Dubuisson. Photo : SDP

Il ramène une levure d’outre-Manche et met au point cette boisson typée british mais avec des caractéristiques des spéciales de chez nous. C’est le début du succès de la Bush Beer. Depuis, celle-ci a porté plusieurs noms pour arriver aujourd’hui à celui de Bush Caractère. D’autres versions ont également vu le jour : Bush de Noël, Bush Triple (blonde), Fram’Bush…

Désormais, la brasserie Dubuisson, toujours localisée à Pipaix dans le bâtiment historique, regarde vers l’avenir, avec une chaîne de production modernisée. Elle travaille encore uniquement avec des matières premières naturelles venant surtout de France et Belgique, et cultive même un champ de houblon.

D’autres bières ont également vu le jour pour enrichir la collection, notamment la fameuse Cuvée des Trolls, reconnaissable à son logo de troll et ses verres que s’arrachent les passionnés.

Fête des bières

90 printemps, ça se fête ! La brasserie propose donc ces 23, 24 et 25 juin 2023 un programme très riche d’activités pour célébrer sa bière fétiche sous le thème des années 30. Au menu : visites gratuites des installations et du musée interactif Beerstormium avec réalité virtuelle, animations 3D et escape game. Mais aussi, dans le parc de Ghyssegnies voisin : food trucks, concerts, jeux en bois, théâtre de rue… Sans oublier une course cycliste qui reliera Pipaix au vélodrome de Roubaix, avec le champion Johan Musseuw en tête de peloton.

La salle de brassage. Photo : SDP

Et dans les verres ? Pour célébrer les neuf décennies de la Bush, une édition limitée à 1933 exemplaires, dans une bouteille au design des 30’s, a été éditée. Et une nouvelle bière, qui ne sera à déguster que lors de l’événement, a été créée. La 90ème, c’est son nom, se veut une bière rafraîchissante à faible teneur en alcool (0,9%). Dans les allées du parc, il sera aussi possible de découvrir le food truck « Trolls & Croque », version expérimentale d’un établissement en chair et en os qui ouvrira à Lille cet été et proposera avec le jus de houblon… des croque-monsieur et des croquettes !

Trinquer toute l’année

Vous n’êtes pas libre ce week-end ? Pas de panique ! Toute l’année, la brasserie propose des visites de ses installations et de son musée interactif. Juste en face, le restaurant Trolls & Bush et sa grande terrasse permettent de se restaurer et de s’abreuver après la découverte des lieux. Toujours avec modération, cela va sans dire.

Le restaurant Trolls & Bush et le parc du château. Photo : V. Ferooz – Pixel Komando – Brasserie Dubuisson

Brasserie Dubuisson, 28, chaussée de Mons, 28, à 7904 Pipaix. Tél.: 069/67.22.22. https://www.dubuisson.com/fr/ https://www.trolls-bush.com/