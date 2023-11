La fin des pubs?

Institution britannique consacrée, le pub draine un imaginaire convivial et festif dans son sillage. Une récente étude de la société néerlandaise BoldData montre son inexorable déclin.

Entre 2009 et 2023, le nombre de bars typiques est passé de 47 270 à 38 225 – c’est encore plus flagrant dans le sud-est de l’Angleterre, région qui compte le plus d’établissements, où la chute atteint 20 % en un peu plus d’une décennie. La cause de cet effondrement ?

L’explosion des coûts, notamment énergétiques, et la désertion du public qui, depuis la crise sanitaire, a pris l’habitude de boire à la maison.

