Manger des éclairs… et soutenir KickCancer

Comment joindre l’utile au gourmand ? En dévorant un éclair au profit de l’association KickCancer qui œuvre pour les enfants malades. Plus de 100 boulangeries participent à l’opération.

L’objectif de l’association KickCancer, créée en 2017 par Delphine Heenen, une maman dont le petit garçon a souffert d’un cancer : « Trouver de nouveaux traitements, améliorer ceux qui existent déjà et shooter une bonne fois pour toutes dans le cancer des enfants pour l’envoyer loin, loin à tout jamais, et qu’il ne revienne plus jamais! » Autant dire que le combat nécessite les moyens.

C’est pour le financer en partie que depuis trois ans, l’association a lancé la Journée de l’Eclair, sous le parrainage du maître chocolatier Pierre Marcolini. Pas moins de 100 boulangers, ainsi que 130 supermarchés Delhaize, ont désormais rejoint le projet et proposeront ce 26 novembre des éclairs exclusifs étiquetés KickCancer au profit de cette belle action.

Delphien Heenen et Pierre Marcolini. Photo : Lydie Nesvadba

Les entreprises pourront également participer à l’opération et offrir à leurs collaborateurs des pâtisseries du 21 au 25 novembre. L’intégralité des recettes de la campagne servira à financer la recherche contre le cancer de l’enfant. « Le client paie son éclair à un prix légèrement plus élevé et le boulanger fait don de son savoir-faire et du temps de son équipe », résume les organisateurs. L’objectif : récolter 75 000 euros. De quoi déculpabiliser de prendre quelques calories. C’est pour la bonne cause…