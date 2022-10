Voici les 13 vins couronnés par le Guide des Vins Belges

La deuxième édition du Guide des Vins Belges, qui sort ce jeudi, répertorie, note (de 2.5 à 5) et commente les productions de soixante producteurs, représentés par près de 190 échantillons proposés à un jury de dégustateurs professionnels. Ceux-ci ont attribués une note maximale de 5 à 13 de ces crus.

Les deux auteurs du guide, Baudouin Havaux et Dirk Rodriguez, estiment que cette deuxième édition de leur ouvrage vient confirmer le fait que les pionniers, et ceux qui ont suivi en relançant la viticulture belge, étaient des visionnaires. Au passage, ils soulignent que certains producteurs n’ont pas pu participer à cette édition en raison d’un millésime 2021 « difficile » car ils ne disposaient pas ou plus de bouteilles.

Cinq vins mousseux ont été récompensés d’une note 5 par les dégustateurs du guide: Ruffus Grand Millésime 2018 (Vignoble des Agaises), L’Insoumise Brut 2020 (Vin de Liège), Rosé Brut (Domaine Chant d’Eole), Cuvée Houben (Schorpion), Brut de Brabant (Domaine W).

Cinq vins blancs ont aussi décroché un 5: Brin de Paille (Domaine du Ry d’Argent), Cuvée Evasion (Domaine Coteaux des Avelines), Auxerrois (Wijndomein Oud Conynsbergh), Terre Charlot 2020 (Château de Bioul), Waes Goud 2019 (Wijndomein Waes).

Chez les rouges, le Charles Pinot Noir 2018 (Aldeneyck) et le Paradis des Chevaux 2019 (Vin de Liège) ont obtenu la même cote, de même que le Petrus Muscaris (Petrushoeve) pour les vins moëlleux.

Outre la présentation des 180 vins cotés et la description des 60 caves, le guide trace un panorama de la situation viticole belge. Il propose aussi « en première » une roue aromatique permettant de visualiser la palette aromatique de chaque vin sélectionné. Le guide des Vins Belges Vino.be (210 pages-19.90 euros) est édité par Vinopres