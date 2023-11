Festives, hautes en couleurs, pleines de goûts et de parfums, ces trois recettes issues du premier livre de cuisine d’Aurélie Saada, chanteuse du duo Brigitte, ont la saveur du bonheur.

Aurélie cuisine ses souvenirs. Dans ses recettes, elle tente de retrouver un moment partagé avec un être cher : un goût de l’enfance, un fou rire, la première bouchée d’un plat que l’on découvre pour la première fois… À Paris ou à la campagne, la table de la chanteuse emblématique du groupe Brigitte ne désemplit pas et elle adore cuisiner pour recevoir. Elle aime les plats qui se partagent. Le joyeux bordel, que manger soit toujours une fête.

BRANÏA Pour 6 à 8 personnes // Préparation : 30 mn // Cuisson : 10h

Ingrédients

1 courge butternut + ½ pour la décoration

3 aubergines + 1 pour la décoration

6 à 8 cuisses de poulet

1 grande boîte de pois chiches

500 g de couscous

1 oignon

6 gousses d’ail

8 cuil. à soupe d’huile neutre

1 botte de persil plat

Sel Poivre

Préparation

1 / Épluchez et taillez en cubes 1 courge butternut.

2 / Épluchez et taillez en petits cubes l’oignon.

3 / Épluchez et dégermez l’ail, puis pressez les gousses au presse-ail.

4 / Dans une grande marmite, versez 4 cuil. à soupe d’huile, faites revenir l’oignon émincé, puis ajoutez la courge et l’ail.

5 / Versez de l’eau pour recouvrir le tout et faites cuire à feu très doux entre 8 et 10 heures. Vérifiez que le fond ne brunisse jamais… Mais il faut que ce soit confit.

6 / Salez, poivrez. Patientez jusqu’à ce que vos légumes deviennent presque comme une confiture.

7 / Ajoutez 4 cuil. à soupe d’huile neutre.

8 / Faites rôtir au four les cuisses de poulet.

9 / Ajoutez les cuisses au ragoût dans la marmite, avec un peu d’eau et les pois chiches en boîte égouttés. Laissez mijoter encore 1 heure, voire jusqu’au moment de servir.

10 / Taillez en tranches et en demi-lunes la demi butternut restante, badigeonnez d’huile d’olive et de gros sel, et enfournez à 200 °C (th. 6-7) pour 20 minutes.

11 / Taillez les aubergines en rondelles et faites frire dans de l’huile bien chaude en les retournant à mi-cuisson. Réservez.

12 / Préparez votre semoule de couscous à la vapeur.

13 / Dressez la semoule dans un saladier et la brania dans un autre. Décorez votre ragoût avec les aubergines frites et la butternut rôtie.

Le petit +

« Et voilà, ce plat est très simple mais mijote à feu doux très longtemps, faites-le la veille pour le lendemain idéalement. Une fois cuit, j’aime bien aussi désosser le poulet et mettre un peu de persil plat et de la fleur de sel avant de servir »

Lire aussi : rencontre intimiste avec la chanteuse Aurélie Saada

PÂTES AUX MERGUEZ Pour 6 à 8 personnes // Préparation : 25 mn // Cuisson : entre 20 et 30 mn

Ingrédients

500 g de spaghettis

1 boîte de concentré de tomates

2 oignons

3 gousses d’ail

2 boîtes de chair de tomates

10 merguez

Pignons torréfiés

Quelques olives noires

Huile d’olive

Thym Laurier Basilic

Sel Poivre

Préparation

1 / Découpez les oignons en demi-tranches fines.

2 / Dans une poêle, faites revenir les oignons dans l’huile. Sans les brûler, mais il faut qu’ils deviennent bien dorés (qu’ils sortent leur sucre naturel).

3 / Ajoutez le concentré de tomates, puis, ajoutez l’ail écrasé au presse-ail.

4 / Quand ça a bien doré dans l’huile, ajoutez la chair de tomates ainsi que le sel, le poivre, le thym et le laurier.

5 / Dans une autre poêle, faites cuire les merguez. Coupez-les en morceaux et ajoutez-les à la sauce. Ajoutez un peu d’eau, si besoin. Laissez mijoter.

6 / Dans une poêle à sec, torréfiez les pignons.

7 / Faites cuire les pâtes, égouttez-les et mélangez-les avec la sauce. Servez avec un peu de thym frais, de fleur de sel, de poivre, les olives, les pignons et du basilic.

Le petit +

« Comme mon grand-père, parsemez de chapelure avant de servir. En Italie, quand on n’avait pas les moyens de s’offrir du parmesan, on faisait ça, c’est un vrai délice. Chez les juifs, on ne mélange pas vraiment le lait et la viande, en référence à un commandement de la Bible qui dit : « Tu ne mangeras pas l’agneau dans le lait de sa mère », du coup, nos pâtes aux merguez ont gardé cette tradition, même si chez moi on n’est pas du tout pratiquants…

Le lendemain, s’il reste des pâtes, battez 3 œufs, mélangez-les aux spaghettis, ajoutez-y 3 œufs durs coupés en deux, une boîte de pulpe de tomates, versez le tout dans un moule à gâteau huilé. Parsemez de chapelure et enfournez environ 30 mn à 180 °C (th. 6). On appelle ça : « la forme de pâtes », je soupçonne ma famille de faire toujours trop de pâtes pour pouvoir se régaler de ce gâteau absolument divin et régressif le lendemain« .



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

GÂTEAU SALAUD CHOCOLAT Pour 6 à 8 personnes // Préparation : 15 mn // Cuisson : 25 mn

Ingrédients

100 g de chocolat noir

100 g de chocolat au caramel

100 g de chocolat au lait

1 cuil. à soupe de caramel au beurre salé

125 g de beurre

4 œufs

70 g de sucre roux

70 g de sucre blanc

1 sachet de sucre vanillé

1 cuil. à soupe de farine

40 g de poudre d’amandes

Fleur de sel

Préparation

1 / Préchauffez le four à 165 °C (th. 5-6).

2 / Au bain marie, faites fondre les trois chocolats avec 1 belle cuil. à soupe de caramel au beurre salé.

3 / Ajoutez le beurre.

4 / Dans un bol, mélangez ensemble les œufs, les sucres, la farine et la poudre d’amandes.

5 / Versez le chocolat, et ajoutez une pincée de fleur de sel.

6 / Enfournez pour 25 minutes.

7 / Si vous le souhaitez, servez avec un peu de chantilly à la fleur d’oranger.

Le petit +

« Voici la recette de ma chantilly à la fleur de sel : dans un saladier, fouettez à vitesse moyenne 50 cl de crème liquide fleurette. Quand elle s’épaissit, ajoutez 60 g de sucre glace en pluie et un peu d’eau de fleur d’oranger. Augmentez la vitesse du batteur pour une chantilly bien ferme«

Cuisiner le soleil, par Aurélie Saada, Hachette Cuisine.

Lire aussi: Pain challah, brioché et tressé, recette traditionnelle juive pour shabbat