Bruxelles gourmande: voici 32 adresses recommandées par les chefs et foodies belges

Du petit buibui de quartier, aux adresses d’initiés en passant par les enseignes les plus en vue de la capitale, voici une trentaine de restaurants recommandés par les pro. On commence par où ?

Les adresses recommandées par Pierre Marcolini

Reconnu internationalement, le chocolatier et pâtissier belge – élu Meilleur dans son domaine en 2020 – Pierre Marcolini reste un fidèle des restaurants en Belgique, et notamment à Bruxelles. Il nous livre ses adresses fétiches et les raisons de ses choix.

Barge, à Bruxelles

«Je suis épaté par cette adresse qui s’est implantée dans un endroit de Bruxelles, la Porte d’Anvers, peu propice au «fine dining». Grégoire Gillard, le chef, est un ancien de chez San Degeimbre. Je suis ému de palper dans la cuisine pratiquée l’influence de L’air du temps. Je retrouve la créativité, la maîtrise des sauces, de l’acidité et même une légèreté très caractéristique. Frappant est aussi le fait que cette adresse défend une gastronomie de haut vol, avec des cuissons complexes, des produits impeccables et des techniques savantes, à l’heure où il est tellement difficile de la pratiquer. Cette enseigne tire Bruxelles vers le haut.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

33, boulevard d’Ypres, 1000 Bruxelles

bargerestaurant.be

Sale Pepe Rosmarino, à Saint-Gilles

«Avec son beau pan de mur vert d’eau, ce restaurant italien dans son jus résiste à toutes les modes. C’est le genre d’adresse intemporelle, avec nappe en papier, que l’on peut trouver à Charleroi comme en Italie. Cela me reconnecte à mes racines – je repense à la polenta ou aux gnocchis faits main du resto de ma tante Rosa. Il y a ici une cuisine propre, sans prétention, instinctive qui accompagne magnifiquement des moments de vie. La nourriture complète la parole, elle ne la perturbe pas. La mise en scène est simplissime mais ultragourmande, notamment le bar sur lequel reposent les différents antipasti du jour. Il ne faut pas passer à côté de la parmigiana qui est vraiment super bonne.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

98, rue Berckmans, 1060 Bruxelles .

Tél.: 02 538 90 63

Aster, à Bruxelles

«La première fois que j’ai entendu parler de cette adresse, c’était par un copain qui était à Paris alors que je me trouvais à Shanghai. Il me semble que c’est une preuve du phénomène mondial qu’est devenue la gastronomie. Le sommelier, Ydris Gryson, et le chef, Tubo Logier, sont deux anciens de Kobe Desramaults qui est pour moi un talent aussi extraordinaire que rock’n’roll. Le lieu est incongru, tant au niveau des horaires que de la configuration – la cuisine se trouve en vitrine et les cuissons s’effectuent à la flamme nue. Le menu unique très créatif est un voyage en soi. J’ai encore en bouche une écrevisse suspendue parfaitement cuite ou cette asperge grillée de grande intensité.»

202, rue Antoine Dansaert, 1000 Bruxelles

aster.brussels

Les adresses recommandées par Christophe Hardiquest

Au sommet de la gastronomie bruxelloise, Christophe Hardiquest a fait le pari de se réinventer avec Menssa, une adresse fonctionnant selon un principe d’omakase, une carte blanche laissée au maître des lieux. Pour ce guide, il nous livre ses quatre adresses favorites, toutes situées à Bruxelles.

Les Petits Bouchons

«Sans doute comme un contrepoids à la cuisine que je pratique au quotidien, il m’arrive souvent d’être à la recherche de simplicité. Régulièrement j’éprouve le besoin de me faire plaisir avec des mets sans effets de manche: une terrine, des maatjes, voire des couteaux à l’ail et au vin blanc. Dès les premiers symptômes, je file dans le restaurant de Tom Algoet que je porte dans mon cœur. Ce Mouscronnais d’origine est un bistrotier hors pair, avec une vraie gueule et une voix de cinéma. En guise de cerise sur le gâteau, il accorde un soin tout particulier au vin naturel – sa sélection est non seulement éclairée mais en plus démocratique.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

832, chaussée d’Alsemberg 1180 Bruxelles

lespetitsbouchons.be

Le Nénuphar

«J’ai voyagé au Vietnam et j’en retrouve l’atmosphère dans cette adresse. Pour moi, ce pays compte parmi les plus inspirants qui soient en termes de saveurs. Il s’agit d’une enseigne familiale faisant valoir un accueil sans pareil. On n’y va pas pour le décor mais bien pour la chaleur humaine et l’authenticité qui s’en dégagent. Cela fait partie des endroits où l’on prend du temps pour cuisiner, c’est crucial à mes yeux. Quand je m’y rends, je déguste invariablement une préparation à base d’aubergine, crevettes et porc, soit une excellente combinaison terre-mer. Il ne faut pas manquer non plus les rouleaux de printemps qui sont vraiment délicieux.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

76, chaussée de Roodebeek 1200 Bruxelles

lenenuphar.be

Au Grand Forestier

«J’ai eu pendant très longtemps le rituel d’aller déguster un américain frites au Sablon, plus précisément Au Vieux Saint-Martin. La famille Niels est pour moi un exemple à suivre, soit une affaire belgo-belge existant déjà depuis trois générations. Cela mérite le respect. Je trouve que leurs frites sont exemplaires, même si de temps à un autre il y en a une qui manque de cuisson − mais au vu du nombre débité c’est l’exception. Quant au filet américain, il est épatant avec son mélange de cornichons, de cresson et de moutarde Tierenteyn. Si j’ai renseigné l’adresse de Boitsfort plutôt que celles de Bruxelles ou de Waterloo, c’est en raison de l’incroyable terrasse qu’il faut avoir vue au printemps au moins une fois dans sa vie.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

2, avenue du Grand Forestier 1170 Bruxelles

augrandforestier.be

La Villa Lorraine

«Il s’agit d’un endroit où j’ai travaillé à la fin des années 90 sous les ordres du chef Freddy Vandecasserie. Je suis très attaché à ce genre d’institution. C’est d’ailleurs une chance pour Bruxelles qu’un homme comme Serge Litvine ait décidé de préserver ce patrimoine. De plus, il ne suffisait pas d’investir de l’argent, il fallait encore imaginer un destin pour cet endroit. Je pense qu’Yves Mattagne est un homme providentiel pour cette aventure. C’est d’autant plus vrai qu’il a beaucoup fait évoluer sa cuisine, il l’a ouverte à de nombreuses influences… tout en conservant les fondamentaux d’une technique impressionnante – dont sa béarnaise de homard ou son bar au thym témoignent.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

75, avenue du Vivier d’Oie 1000 Bruxelles

lavillalorraine.be

Les adresses recommandées par Jocasta Allwood

Avec Nightshop, sa cave à manger logée dans un entrepôt, cette graphiste reconvertie livre l’une des adresses les plus personnelles et les plus inspirées de Bruxelles.

Yörük çadırı

«Cet endroit accompagne tout au long de la journée: petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Bien qu’il y ait beaucoup d’adresses dans ce coin de la ville, j’y retourne sans cesse. La nourriture y est légère et savoureuse, tandis que le service est attentif et amical. Je recommande de s’y rendre le dimanche après-midi. Il ne faut pas passer à côté des «manti», ces boulettes au yaourt et au piment. Idem pour les «dolma», des feuilles de vigne farcies qui sont servies avec du boulgour. Chaque repas est accompagné d’une grande tranche de pain, d’un yaourt épais, de piments verts marinés et d’oignons frais. Côté boisson, je suis fan du yayik ayrani, ce babeurre salé.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

20, chaussée de Haecht 1210 Bruxelles

Elbow Lunch Counter

«Elbow propose des sandwichs chauds et froids à l’américaine qui sont préparés minute avec des ingrédients de qualité. Chaque spécialité est accompagnée de cornichons et d’une portion de frites. J’opte toujours pour une limonade maison sur glace pilée et j’adore le souci du détail qui règne ici – qualité du pain de seigle ou choix de la puissance du piquant de la «hot sauce». Une fois par semaine, le samedi, je fais le pèlerinage pour déguster l’excellent pastrami – Reuben, une version avec du fromage et de la choucroute, ou traditionnel. Attention, les premiers arrivés sont les premiers servis. Si vous voulez être sûr d’en goûter, il faut s’y rendre avant midi.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

32, rue de la Paix 1050 Bruxelles

elbowcounter.com

Gourmets Everyday

«Je craque pour ce restaurant chinois familial situé près de la place Sainte-Catherine. Le service est adorable, ce qui est appréciable. Tout est «authentique et délicieux», comme ils le revendiquent. Outre les classiques, il y a aussi des plats plus difficiles à trouver. Je pense aux entrées froides telles que le «Kou Shui Ji», du poulet poché aux cacahuètes et à l’huile de poivre de Sichuan, ou les tripes marinées au chili. Je commande toujours des raviolis aux langoustines dans un bouillon avec du concombre mariné à l’ail en guise d’accompagnement. Un petit conseil ? Accordez cette expérience avec une bière Tsingtao ou de demander gentiment de pouvoir apporter son vin en payant un droit de bouchon.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

L’adresse recommandée par Diederik Herbots

Le copropriétaire du restaurant Ogst, à Hasselt, y officie comme sommelier auprès du chef Sébastien Wygaerts. Ensemble, ils viennent d’ouvrir un service traiteur voisin: Ogst Deli.

Maru

«Comme je ne trouve pas de bon restaurant asiatique dans le Limbourg, je vais jusqu’à Anvers ou Bruxelles. Maru est situé à Ixelles, juste au coin du marchand de vin Basin & Marot, la combinaison parfaite pour une petite virée. On y mange coréen, notamment du bibimbap – un bol de riz avec des légumes –, du kimchi et de la bavette de la boucherie Dierendonck ou du poulet frit bien épicé. La carte des vins rassemble des noms connus de l’univers des flacons nature. Le chef Gary Paxton dispose d’un très bon réseau et peut sortir des bouteilles exceptionnelles. Ces vins vifs à l’élégante acidité et aux saveurs épicées font merveille en association avec ses plats pleins de fraîcheur et d’audace.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

510, chaussée de Waterloo 1050 Bruxelles

@marubru

Les adresses recommandées par Bjorn Boonen

Cet enfant du Limbourg est arrivé à Bruxelles il y a plus de vingt ans. Formé au métier de chef, il est devenu par amour du produit le boucher «plein air» de référence dans la capitale, avec son Spek & Boonen. Il nous confie ses adresses food favorites dans la capitale.

Uma

«Il ne faut pas se laisser abuser par la carte des vins et le décor un peu chic de cet endroit. On peut trouver cela intimidant mais, en réalité, derrière les apparences se cache une cuisine de grande qualité. On la doit à une jeune femme bruxelloise pratiquant une gastronomie à la fois légère et très savoureuse. Je dois avouer que je commande rarement de la viande au restaurant, ce qui tombe bien car Aurélie Kluyskens prépare le poisson à merveille. Je pense notamment à son approche du ceviche qui n’est pas banale. Elle travaille l’hamachi de manière très subtile car elle parvient à suggérer la saveur de la marinade sans en avoir les inconvénients, soit une cuisson trop longue qui dénature la chair du poisson.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

8, rue de la Reinette 1000 Bruxelles

uma-restaurant.com

Ivresse

«Je ne vais pas souvent au restaurant car je suis très difficile, c’est souvent meilleur à la maison. Chez Ivresse, j’ai été agréablement surpris par le niveau des plats envoyés par le biais du menu unique. De plus, ce qui me plaît beaucoup en tant que boucher, c’est que je sais qu’ils travaillent des carcasses entières d’animaux, locaux qui plus est. Cette approche est durable et responsable mais bien sûr elle nécessite une logistique particulière et surtout un vrai savoir-faire. Ce que j’apprécie également, c’est le nombre impressionnant de références de vins qu’ils ont en cave. Ils ont d’ailleurs récemment ouvert un bar à vins permettant de déguster ces merveilles en grignotant quelque chose.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

6, rue du Postillon 1180 Bruxelles

ivresse-restaurant.be

Bij/Chez Jansens & Jansens

«Bruxelles ne compte plus beaucoup d’adresses populaires. Je fréquente cet endroit depuis très longtemps et c’est pour moi une vraie respiration. Les années passent et rien ne change. L’esprit est celui d’un de ces «bruin cafés», du nom de ces endroits conviviaux où l’on refaisait autrefois le monde en fumant des cigarettes. On peut toujours y déguster un mezze pas cher avec de la feta, du tzatziki, des olives et un bon tarama. Le public y est assez hétéroclite, ce qui est conforme à l’image que je me fais de la capitale. La bière est de qualité et les saucisses sèches, qui viennent de chez moi, aussi.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

90, boulevard du Midi 1000 Bruxelles

Facebook Bij/Chez Jansens & Jansens

Nnadoz

«Cette adresse se trouve dans une rue assez particulière où se déroule un commerce de voitures d’occasion. Il s’agit plutôt d’un snack, essentiellement fréquenté par un public africain. Etant donné que ma femme est yoruba, nous nous rendons de temps à autre, par exemple quand nous n’avons pas envie de cuisiner, dans cette enseigne typique qui met les plats du Nigeria à l’honneur. L’ambiance est assez chouette et la nourriture vraiment différente de ce qu’on mange habituellement. J’y commande du gari, cette semoule de manioc fermentée, que j’accompagne avec des épinards et une sauce d’égousi, du nom de ces graines de cucurbitacées que l’on appelle aussi «pistaches africaines». Il y a également beaucoup de préparations de poisson, une spécialité nigériane. »

49, rue Heyvaert 1070 Bruxelles

Tél: 0484 40 67 76

L’adresse recommandée par I-Wen Liu

Avec sa sœur Hsuan Lin, elle pilote les cuisines de leur restaurant végan bruxellois Liu Lin, où leurs racines taïwanaises infusent la carte. L’an dernier, elle a ouvert Bodhi, une nouvelle adresse végétale à Louvain. I-Wen Liu nous confie ses adresses préférées en Belgique.

Lil Bao

«Je dois l’avouer: là, je ne suis pas impartiale. Lil Bao est le restaurant de ma petite sœur Hsuan. C’est pour nous le QG idéal pour manger avec nos enfants. L’ambiance est décontractée et on est très vite servi. Au centre de la carte: les baos, ces petits pains cuits à la vapeur et fourrés de délicieuses préparations végétales. Mon préféré, c’est le Deep Sea Baby, un bao au simili poisson, nori, sauce au wasabi et cornichons. Et je recouvre ça d’un supplément de feta végane… Le paradis! A côté de ça, on peut commander toute une série de plats tels qu’une salade d’algues, des loempias ou une version végane des calamars frits. Au deuxième étage se niche une chouette terrasse pour les jours de beau temps.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

71, rue des Alexiens 1000 Bruxelles

lilbao.be

Les adresses recommandées par Caroline Baerten

La sommelière et mixologiste d’Humus x Hortense possède également une expérience non négligeable de cheffe, au Japon entre autres. Elles nous confie ses bonnes adresses food à Bruxelles.

Frank

«Dans une salle ponctuée par une verrière Art déco, Frank propose un brunch dominical, ce qui est une aubaine pour moi, une occasion unique pour me poser. Mathias Smet, le chef, est passé par Hortense. C’est touchant de le voir creuser une veine similaire axée sur la durabilité et le végétal – il travaille avec Dries Delanote, notre maraîcher d’Ypres. J’adore l’ambiance décontractée qui règne ici, la terrasse ainsi que l’esprit de breakfast à l’australienne et les cafés de chez MOK. Les végétariens et les végans ne sont pas oubliés avec de nombreuses préparations «plant-based» façon aubergine laquée, crêpes de pois chiche, fenouil mariné…»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

14, rue des Princes 1000 Bruxelles

frank.brussels

Yi Chan

«Il s’agit d’un lieu décoincé, qui ne s’embarrasse pas de tout un cérémonial, mais surtout cette adresse fait converger deux facettes de ma personnalité. D’abord, le goût pour les cocktails. Ils sont signés par Yen Pham, le patron, qui maîtrise parfaitement la mixologie. Je suis une grande fan du mélange qu’il réalise à partir de shiso et de saké. L’autre corde que cela fait vibrer en moi, c’est mon admiration pour la cuisine asiatique. J’aime beaucoup la carte de dim sum qui est assez fournie, elle passe du classique porc-gingembre à des propositions végétariennes, par exemple aux oignons verts, qui ont mes faveurs.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

13, rue Jules Van Praet 1000 Bruxelles

yichanbrussels.eatbu.com

iOda

«J’éprouve beaucoup de tendresse et d’admiration pour le parcours de César Hoed. Ce chef qui n’a pas 30 ans est passé par Nénu et a fait un stage chez Humus x Hortense. Sa jeunesse ne l’empêche pas d’avoir un propos culinaire déjà solide. Je trouve d’ailleurs son concept de «rôtisserie végétale» assez percutant – il a le chic pour travailler les légumes de manière gourmande, à l’instar de son chicon rôti servi avec un crumble sauge-amande. Bruxelles a besoin d’adresses avec une telle originalité et une vision engagée de la gastronomie. De plus, César s’est installé dans un ancien commerce bruxellois qui a pas mal d’allure avec son vieux carrelage et son bar où l’on peut manger.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

23, rue de la Victoire 1060 Bruxelles

ioda.be

Liu Lin

«Cette adresse est une pépite cachée des Marolles. Elle s’ouvre sur une petite salle toute mignonne avec des chaises pastel et des tables en bois. Aux manettes, on trouve deux demi-sœurs – I-wen Liu et Hsuan Lin – qui livrent une version végétarienne juteuse et assez inédite de la cuisine taïwanaise. Les bouillons sont plein d’umami et c’est en plus très inventif, particulièrement les beignets de «scampi» qui sont réalisés à partir de pâte de konjac konnyaku. Ce duo possède une connaissance globale de la cuisine asiatique, il en résulte des goûts intenses, comme lorsqu’elle associe soja mariné dans des feuilles La Lôt et préparation de nouilles sautées.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

20, rue Haute 1000 Bruxelles

liulin.be

A lire aussi: Guide des Resto 2023: 80 adresses préférées des chefs