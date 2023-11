Alexandre Ciriello (26 ans)

Chef de L’Horizon

A l’âge où d’autres sortent tout juste des études, le natif du Brabant wallon pratique depuis plusieurs années déjà une cuisine de haut vol dans le restaurant familial de Chaumont-Gistoux.

Après un passage remarqué dans Objectif Top Chef, celui qui décrit sa cuisine comme traditionnelle et créative, et qui a fait ses gammes chez Peter Goossens, a été élu Jeune Chef de l’Année 2023 par le Gault&Millau. Et fait honneur à celui qui lui a transmis le goût du bon en faisant appel à son papa, Salvatore, comme second.



restaurantlhorizon.be