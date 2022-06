L’abbaye de Grimbergen (et sa bière) s’ouvre aux visiteurs

Un nouveau centre pour visiteurs a ouvert ses portes mercredi à l’abbaye de Grimbergen. Le public peut venir se renseigner sur les spécificités de la bière d’abbaye. « Nous avons une riche histoire, de près de 900 ans. C’est cette histoire que nous souhaitons partager avec les gens », explique le père Karel Stautemas.

Le nouveau centre doit aussi permettre aux moines et à l’équipe laïque en place dans la microbrasserie de mieux cerner les attentes du consommateur en matière de bière. Tout au long de son parcours, le visiteur est en effet amené à exprimer ses préférences en matière de styles de bières, mais aussi en ce qui concerne les épices, par exemple. « C’est très précieux pour nous », ajoute le père Stautemas. « Nous pouvons alors développer des bières Grimbergen particulières. Les abbayes ont toujours été pionnières en matière de brassage et nous tenons à perpétuer cette tradition. »

L’activité brassicole relancée depuis un an

L’abbaye a relancé une activité brassicole sur son site l’an dernier, après plus de 200 ans d’abstinence. La brasserie ne s’était en effet pas remise de la destruction des lieux lors de la Révolution française. Des styles de bière assez atypiques y sont brassés alors que la gamme classique continue à être produite à grande échelle par Alken-Maes (Heineken) et Carlsberg. Une dizaine de bières différentes sont brassées aujourd’hui à Grimbergen. L’abbaye compte encore 13 moines, de l’ordre des Norbertins. Deux autres abbayes norbertines sont présentes en Belgique et toutes deux brassent : Averbode et l’abbaye de Parc à Louvain.