Notre expert ès flacons sirote les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, focus sur le cidre tranquille.

La montée du cidre tranquille ne doit rien au hasard. Elle s’inscrit dans une tendance plus large de modération alcoolique et de retour aux boissons artisanales. Selon GlobalData, le marché européen affiche une croissance annuelle de 5% depuis quelques années, avec une diversification accrue des styles. Et rien qu’en France, le cidre haut de gamme et nature a progressé de 20% sur cinq ans, porté par des producteurs soucieux de valoriser les variétés anciennes et les fermentations lentes.

Plus proche du terroir

Pourquoi délaisser les bulles? Si l’effervescence peut amplifier certains arômes, elle n’est pas indispensable pour révéler la profondeur d’un cidre tranquille… qui révèle une autre facette de la pomme, plus pure et plus proche du terroir, avec des textures soyeuses et une belle longueur en bouche. L’absence de gaz carbonique joue aussi sur le confort de dégustation. Moins de pression gastrique et meilleure assimilation par l’organisme: de quoi ravir les amateurs de vin et les consommateurs attentifs à leur bien-être.

Autre argument en faveur de ces cuvées «nouvelle génération»: leur approche gastronomique. En s’affranchissant des bulles, le cidre passe à table avec plus de souplesse, se mariant aussi bien avec un fromage à pâte molle qu’avec un poisson cru ou un plat végétal raffiné. Certains producteurs n’hésitent pas à travailler leurs fermentations comme celles d’un vin, en fût ou en amphore, jouant sur des élevages longs qui confèrent à la boisson une belle complexité. La boisson est également revalorisée en tant que produit de dégustation. Loin du cliché du breuvage rustique servi à la bolée, il trouve aujourd’hui sa place sur les cartes de restaurants étoilés et dans les caves des amateurs éclairés.

4 cidres tranquilles testés et approuvés

1. Isastegi, Sagardoa, Espagne, Pays Basque, 6 euros, isastegi.com

Basque reconnu pour son caractère sec et sa légère acidité, reflet du savoir-faire ancestral de la région. Recommandé avec le poisson grillé ou les fruits de mer.

2. Vue Mer, L’Apothicaire, Bretagne, 24 euros, cidrerie-distillerie.com

Elevé en fût de chêne pendant neuf mois. Notes salines et iodées, évoquant les embruns marins. Sa fraîcheur et sa minéralité sont idéales pour les fruits de mer.

3. Dabinett, Browns & Chisel Jersey, Wilding Cider, UK, 16,50 euros, wildingcider.co.uk

Assemblage de variétés de pommes anglaises. Bel équilibre entre douceur et amertume, avec arômes de fruits mûrs et légère astringence.

4. Vin de Pommes, Wein Goutte!, Allemagne, 17 euros, weingoutte.com

Profil minimaliste et naturel. Le nez évoque une pomme bien mûre. Touche florale et pointe de miel. Bouche ample, presque vineuse. Finale fraîche, un brin acidulée.