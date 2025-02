Collab’ de brasseurs belges: zoom sur les bières craft (+ notre sélection de boissons)

Notre expert ès flacons sirote les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, focus sur les collaborations entre brasseries artisanales belges.

Dans l’univers de la bière artisanale, la collaboration est plus qu’un simple échange de recettes: c’est une philosophie. Là où les grands groupes industriels cultivent leurs secrets de fabrication, redoutant la concurrence, le mouvement craft privilégie l’ouverture et l’expérimentation collective.

Un vent de renouveau

Aussi, les brasseries indépendantes, souvent portées par une culture du partage, s’associent pour explorer de nouveaux horizons gustatifs. Aux Etats-Unis, pionniers du renouveau brassicole, la démarche s’est même imposée comme un véritable modèle économique et créatif. Des brasseries comme Other Half, The Veil ou Trillium multiplient les brassins collaboratifs, jouant sur les profils houblonnés ou les fermentations complexes pour créer des cuvées hybrides et exclusives. Selon un rapport de la Brewers Association publié en 2023, près de 20 % des nouvelles références craft américaines sont issues de collaborations, témoignant d’une dynamique où l’union des forces prime sur la compétition. Certaines de ces alliances, devenues emblématiques, sont même attendues comme de véritables événements, à l’image des brassins communs entre Sierra Nevada et Russian River.

‘La tradition a longtemps primé, mais les jeunes générations de brasseurs bousculent les codes.’

La Belgique, avec son riche héritage brassicole, n’échappe pas à cette tendance et s’y engouffre avec un enthousiasme grandissant. Si la tradition a longtemps primé, laissant peu de place aux expérimentations collectives, les jeunes générations de brasseurs bousculent ces codes. Désormais, les collaborations belges se multiplient, favorisant des croisements de styles audacieux et des recettes inattendues. Levures sauvages et houblons aromatiques, vieillissement en fût et ingrédients atypiques, brassins éphémères et revisites d’anciennes techniques: les brasseries indépendantes s’affranchissent de la bière de papa.

Notre sélection de bières craft

1. (Notre favori) SquiQure V2, Osma & Illegaal, 17 euros, brasserie-illegaal.com

Une bière de type «grisette» qui bouscule les codes, avec un nez floral et poivré. En bouche, la tension entre l’acidité vive et la structure céréalière offre une note finale sèche et saline, ultra désaltérante.

2. Vanity, La Source & Oude Maalderij (RIP), 7,90 euros, lasourcebeer.be

Mélange concentré de barley wine et d’imperial stout, cette bière à la robe dorée révèle des notes de fruits confits, de caramel et d’épices douces. L’amertume subtile équilibre un corps malté généreux.

Un stout, boosté au café vert en infusion à chaud, qui joue la carte du contraste: nez torréfié et touches de fruits noirs, bouche dense où le cacao et la cerise confite côtoient une légère salinité. Un équilibre maîtrisé.

4. Land van de Meester, Alvinne & De Meester, 4,90 euros, brouwerij-demeester.be

Audacieuse, cette bière acidulée marquée par des notes de levures sauvages mêle agrumes et fruits exotiques. La bouche vive et lactique est tempérée par une rondeur maltée, avec une pointe boisée en finale.