Nos 25 glaciers coups de cœur en Belgique (carte)

Envie d’une (bonne) glace? A Bruxelles, Anvers, Liège et dans toutes les provinces de Belgique, on vous dit où trouver un glacier artisanal. Miniguide salutaire, carte incluse, où se poser vite fait, bien frais.

Nos glaces préférées en région bruxelloise

Bargello

Ce glacier originaire du Luxembourg s’inscrit dans la plus pure tradition florentine d’une crème glacée onctueuse. On retient des goûts tels que «crema fiorentina» avec des zestes de citron, la très bonne mousse au chocolat glacée ou encore la stracciatella aux éclats de chocolat hyper-croquants. On devine que la préparation prend ici l’allure d’un combat avec la matière: des gestes amples répétés pour que la rencontre entre le chocolat à 32 °C et la glace à – 8 °C débouche sur la texture recherchée. Le procédé est rare, la plupart des glaciers se contentant d’intégrer à froid des paillettes de chocolat. On aime aussi l’élégant petit salon de dégustation.

A goûter absolument: «bacio», un parfum à base de noisettes.

5, place de la Liberté, à 1000 Bruxelles, bargellobruxelles.business.site

Giotto

Cette adresse de poche, où il est impossible de s’installer sur place, nécessite une bonne dose de patience: depuis qu’elle a ouvert, elle ne désemplit pas et la file atteint parfois le coin de la rue Washington. Mais le jeu en vaut la chandelle. C’est après des séjours Erasmus en Italie que Christian Wu et Karen Tran ont contracté le virus de la glace. La crise sanitaire les a décidés à quitter l’autoroute balisée sur laquelle les avaient mis des études d’ingénieur de gestion. Après une formation auprès de grands glaciers de la Botte, notamment Antonio Mezzalira (Vénétie), ce retour à la matière s’est effectué dans le sens de la proximité, qu’il s’agisse de nombreux fruits – fraises, pommes, poires… – ou du lait en provenance d’une coopérative près de la Baraque de Fraiture. Bien vu, les petites cuillères en biscuit, fabriquées du côté de Liège. Mention aussi pour les sorbets à l’impressionnante densité.

Le Pré en boules © SDP

A goûter absolument: la glace à la cacahuète.

152, rue Washington, à 1050 Bruxelles, gelateriagiotto.be

Pierre Marcolini

Durant les beaux jours, Pierre Marcolini transforme la façade de sa magnifique boutique du Sablon. Le chocolatier ne se contente pas seulement d’en faire un manifeste invitant à revégétaliser la ville, il est également question de renouer avec ses origines italiennes à la faveur de Frissons, un comptoir à glaces qui ponctue également d’autres boutiques (Galerie de la Reine, quartier de Stockel mais aussi à Anvers, Knokke et Bruges). Le plus? Un dispositif de turbines qui remue le produit en permanence et offre ainsi des textures aériennes redoutables. On notera qu’au Sablon, une terrasse extérieure permet une dégustation sur place.

A goûter absolument: yuzu-mangue, un duo de saveurs idéalement complémentaires.

1, rue des Minimes, à 1050 Bruxelles, eu.marcolini.com

Gaston

Après avoir fondu pour les gelati lorsqu’ils vivaient à Bologne, Turan et Lucy Ucar se sont mis en tête de signer des glaces artisanales à Bruxelles. Déçu par un marché opaque et des méthodes de production industrielles qui concernent sept glaciers sur dix, le duo a repris une enseigne mythique à Bruxelles, Comus & Gasterea, pour y implanter un concept en phase avec le goût du jour. Outre une formation en Italie et chez Lenôtre à Paris, le tandem a fait appel à l’architecte d’intérieur Lionel Jadot, qui a signé un salon de dégustation aux contours constructivistes. Au programme, un lieu ouvert sur un labo dans lequel on peut voir la glace quotidiennement turbinée. La valeur ajoutée? Des produits de première qualité – notamment un lait bio venu des Ardennes mais également du sucre de canne et du sirop d’agave en lieu et place de l’habituelle poudre raffinée.

On aime: la vanille mêlée au caramel et ponctuée de noix de Pécan – dans l’esprit d’un certain «Cookie & Cream» bien connu –, la banane au sésame torréfié sur place, la «yaourt au miel» ou encore la pistache venue d’Iran basée sur une excellente pâte faite maison.

Tendance glacée © SDP

A goûter absolument: chocolat Sao Tomé.

86, quai aux Briques, à 1000 Bruxelles et 29, place Dumon, à 1150 Bruxelles, glaciergaston.be

Nanouk Ice

La boutique de Christine Waignein fait le bonheur des mômes en raison de sa vitrine décorée de jouets. L’idée? Donner une nouvelle jeunesse au «frisko», cette glace fixée à un bâtonnet qui fait le délice de l’enfance… et qu’elle propose en deux formats. Le succès des glaces Nanouk provient de leur goût et de leur texture qui résultent à la fois de matières premières qualitatives (la crème et la plupart des fruits proviennent du marché matinal bio de Malines et sont autant que possible locaux) et d’un usage modéré de sucre.

Bien sûr, il n’est pas question d’utiliser de conservateurs ou de colorants: la base des préparations glacées est une crème anglaise, tandis que c’est l’agar-agar, une substance 100% végétale donc, qui donne sa tenue aux sorbets. Explosion de chocolat, vanille tralala, spéculoos, pistacchio di Bronte, thé vert matcha, citron… Tels sont les parfums qui font la réputation de Nanouk. Il existe aussi des créations double saveur: ananas-gingembre, pastèque-menthe (inspiré par un cocktail), pêche-verveine, poire-chocolat…

A goûter absolument: les «party-boxes», un assortiment de 5 x 5 bâtonnets glacés.

20, rue de Moscou, à 1060 Bruxelles, nanouk-ice.be

Frederic Blondeel Chocolate & Factory Shop

C’est dans un coin un peu oublié de la capitale que le chocolatier Frederic Blondeel a installé sa factory. En dehors des ganaches et des minibarres, cet endroit paisible offre également l’opportunité de déguster une glace artisanale de qualité faite sur place. Le succès est au rendez-vous à en juger par la file qui se forme par beau temps. On aime l’atmosphère conviviale que dégage le public familial. Le style Blondeel? On le qualifiera de traditionnel en ce que l’intéressé réalise ses délices à partir d’une crème anglaise. Les parfums? Eux aussi sont plutôt classiques et, bien sûr, on ne s’étonnera pas d’apprendre que c’est du côté du chocolat, réalisé au départ des fèves, que le talent de l’artisan culmine.

A goûter absolument: l’excellent sorbet gingembre.

39, rue de Ganshoren, à 1081 Koekelberg, frederic-blondeel.be

Nos glaces préférées dans le Brabant wallon

Maison Carette

En 2017, Philippe Cuvelier reprend Carette, un glacier familial qui existe depuis 1920. L’homme est aujourd’hui à la tête de quatre salons – Ottignies, Wavre, Waterloo, Sombreffe – et de 12 camionnettes. Les glaces sont fabriquées à base de lait provenant d’une ferme située à 5 km. Livré frais le matin, il est ensuite pasteurisé sur place. Tous les fruits sont locaux et de saison. Le secret? Le refus des petits arrangements industriels: injecter plus d’air en faisant tourner les turbines à très grande vitesse, utiliser les cosses émiettées de la vanille au lieu des graines, se servir de chocolat fondu avec tous ses additifs au lieu de cacao pur…

A goûter absolument: la glace caramel au beurre salé.

33, avenue Reine Astrid, à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, carette.be

Le Glacier des Marquises

Officiellement labellisé «Artisan Glacier», Les Marquises n’utilise que des matières premières nobles: lait frais bio fermier provenant de vaches en pâturage une bonne partie de l’année, jaunes d’œufs frais liquides venus de France, crème fraîche bio, vanille en direct de Madagascar auprès de petits producteurs… Pour une approche plus cohérente, le patron a lui-même mis au point une machine pour conserver ses produits sans avoir besoin de stabilisant, ni conservateur.

A goûter absolument: le sorbet mangue.

58, chaussée de Charleroi, à 1370 Jodoigne, leglacierdesmarquises.be

Le Caribou

Un mouchoir de poche: cette adresse fait valoir un comptoir prolongé par deux tables en extérieur. Un nouveau salon de dégustation à l’intérieur verra le jour d’ici un an et demi. Les glaces sont élaborées à partir de lait pasteurisé, d’œufs, de sucre et de crème. L’accent est mis sur la texture, soit une glace bien onctueuse et sans cristaux. Les sorbets sont à base de fruits frais surgelés, un choix opéré parce que «cela ne change pas le goût» et offre une qualité constante (les créations en question contiennent un haut pourcentage de fruits, entre 50 et 60%).

A goûter absolument: la glace meringue et spéculoos.

44, rue Wayez, à 1420 Braine-l’Alleud, lecaribou.be

Nos glaces préférées en province de Namur

Le Glacetronome

Quand Baudouin Lénelle a appris qu’une passerelle de mobilité douce allait se construire sur la Meuse, reliant Namur et Jambes, il n’a pas hésité à ouvrir là un salon de dégustation gagné au locavorisme. Formé à la Gelato University de Bologne, l’intéressé prend un grand plaisir à narrer les gens et les histoires qui se cachent derrière chacune de ses créations saisonnières. Le lait? Il vient d’une ferme que l’on peut voir depuis la fenêtre du toit du salon d’artisan. Il s’agit de l’élevage de Michel Doens qui possède un troupeau de 70 vaches régulièrement primées pour la qualité protéinée de leur crème. Le Glacetronome fait également d’autres produits d’exception: les noix biologiques d’Eric Loise à Grand-Leez ou les fraises de Wépion.

A goûter absolument: la glace café blanc réalisée à partir d’un arabica d’exception originaire du Kivu.

73, rue Mazy, à 5100 Namur, glacetronome.be

A Cortina © SDP

Tendance glacée

En 2013, cette ancienne pâtisserie spécialisée en «Baisers de Flawinne» se transforme en petit salon de dégustation dédié à la glace. Maryne Poppe, l’actuelle propriétaire, a conservé la vente de ce célèbre biscuit aux noix et crème au beurre moka mais elle en a également fait une glace. Son métier, elle ne le conçoit pas sans ingrédients de première qualité issus le plus souvent possible de circuits courts: le lait entier et les œufs proviennent d’une ferme à Doische, les fruits sont les plus locaux possibles en se fournissant chez Paysans-Artisans, une coopérative mettant en contact petits producteurs et consommateurs.

A goûter absolument: la glace au praliné.

43, rue Marcel Vandy, à 5020 Namur, tendanceglacee.be

Le Pré en boules

Installée au cœur du Condroz, Isabelle Désert n’a jamais cédé au chant de la glace industrielle. Ici, tout est fait maison. Fille de fermiers, l’intéressée sait ce qu’est un lait ou de la crème de qualité – elle se fournit auprès d’une ferme bio des environs. La glace est préparée à base de crème anglaise, et celle-ci est maturée pendant 24 à 48 heures pour que les arômes se développent. Les fruits pour les sorbets sont issus de producteurs locaux – ne pas rater pomme verte et menthe. Les oranges et pamplemousses viennent d’une filiale bio en Sicile. Petit plus: la terrasse est installée au jardin, où s’ébrouent des petits animaux comme des poules ou des lapins.

A goûter absolument: la glace vanille.

2, rue Bierwa, à 5374 Havelange, lepreenboule.be

Les Lutins

La devise des patrons: «Plus c’est local, mieux c’est.» Le ton est donné. Ces artisans passionnés, fils de cultivateurs, ne plaisantent pas avec la qualité des produits pour la fabrication de leurs glaces et pâtisseries: lait entier de la ferme L’Herbagère à Flavion, chocolat signé Sigoji à Ciney, fraises de la région, fruits du verger de la Molignée ou, plus loin, pistaches de Bronte (Etna)… On peut dire que tout y est artisanal, «de la vache au cornet», comme on se plaît à le répéter ici. Il ne reste plus qu’à choisir parmi les quarante-quatre goûts proposés. On notera la présence d’une terrasse conviviale de 100 places accessible aux personnes à mobilité réduite, ainsi que la possibilité offerte aux Bruxellois d’acheter les pots de glace par le biais des boutiques Saint-Octave.

Gourmand’ice © SDP

A goûter absolument: toutes les variations, glace ou sorbet, autour du chocolat.

10, place Docteur Jacques, à 5520 Onhaye, glacier-les-lutins.jimdofree.com

Fleur de lait

Arnaud Vanden Branden est fan de glaces depuis tout petit, il a réalisé son rêve d’enfant en ouvrant son propre salon de dégustation. Vanille de Madagascar, pistache de Sicile, miel de montagne, cacao de premier choix, fraises (forcément) de Wépion ou fruits frais, l’artisan ne lésine pas sur la qualité des ingrédients. Récemment il a été choisi comme glacier pour The Fox, le tout nouveau concept de food-court installé à Bruxelles. Bien vu: l’enseigne décline plusieurs parfums en version sans lactose.

A goûter absolument: le sorbet chocolat.

910, chaussée de Dinant, à 5100 Namur, fleurdelait.be

Gelato Naturale

Restaurateur réputé (Matthias and Sea), Mattia Collu cultive depuis toujours une passion pour la glace. Il a donc ouvert un salon de dégustation, avec toit ouvrant, dédié aux glaces italiennes. Tout est fait maison: les spéculoos, le caramel au beurre salé, les glaces et les sorbets. Naturel oblige, les ingrédients sont de première qualité: pistaches de Bronte en Sicile, fruits frais et bio selon arrivage… Avec des fournisseurs triés sur le volet. Pas question non plus d’ingérer de l’air dans les glaces comme le font certains

indélicats, 1 litre de glace pèse ici 950 grammes, un ratio qui met en confiance. On aime la glace cassonade, clin d’œil à notre belgitude.

A goûter absolument: la glace vanille bien dense.

34, route de Philippeville, à 5651 Tarcienne, Facebook Gelato Naturale Tarcienne.

Nos glaces préférées en province de Liège

Glacier Hugo

En 1930, le Glacier Hugo consistait en une charrette tirée par un cheval qui arpentait les rues des villages avoisinants. Désormais, c’est un salon de 50 places avec une grande terrasse. Les glaces sont faites chaque jour à base de produits issus, pour la majorité, de fournisseurs locaux (lait d’une ferme à Aubel, fruits de Droixhe, le marché couvert de Liège…). La maison propose également des eskimos artisanaux et des «Hugo Pop», des glaçons framboise, mojito et orange faits maison sans colorants ni conservateurs.

A goûter absolument: la glace citron meringué.

96, rue de Richelle, à 4600 Visé, glacierhugo.be

Gourmand’ice

En 2022, Fabio Marasti est entré à la 90e place dans le Top 100 mondial des glaciers. Frappé par la différence entre les glaces qu’il dégustait de l’autre côté des Alpes et celles d’ici, cet artisan a voulu retrouver le goût des glaces italiennes et en a fait son métier. L’homme travaille avec des producteurs locaux et des produits de saison. Les pistaches sont acheminées depuis Bronte en Sicile (une AOP installée au pied de l’Etna où la récolte se fait une année sur deux pour préserver une qualité hors normes), les noisettes IGP proviennent du Piémont, les citrons de Sicile, les myrtilles des Fagnes, le lait d’un producteur local.

A goûter absolument: la pistache.

90, chaussée de Theux, à 4802 Heusy et 88 a, av. Fernand Desonay, à 4801 Stembert, lagourmandice.be

A Cortina

Il ne faut pas rater cette enseigne datant de 1932. Ce sont les parents des actuels propriétaires, venus du Monte Cassino, à 130 km de Rome, qui ont initié l’activité. Le concept? Une boutique simple, réputée pour ses impressionnants gâteaux glacés ainsi que pour ses cornets locaux et saisonniers (le lait vient d’une ferme à Aubel et est pasteurisé sur place). Mention pour les Cortinums, bâtonnets glacés liégeois qui ne sont pas sans évoquer le Magnum, et les différentes variations autour des cannoli…

A goûter absolument: la stracciatella à l’orange sanguine.

3, rue de Serbie, à 4000 Liège, glacier-cortina.be

Le Plaisir

Denis Massaro a grandi dans une cuve à glace, initié à cet art par son père. Après avoir suivi une formation de chocolatier, ce talentueux artisan est revenu à ses premières amours. Son salon de dégustation fait place à un large choix de parfums – on applaudit particulièrement le choix varié et inattendu de sorbets – et à d’impressionnants gâteaux glacés.

A goûter absolument: le sorbet Perle Noire réalisé à base d’eau de noix de coco, de fèves de cacao et de charbon végétal.

527, rue de Herve, à 4030 Grivegnée, glacierleplaisir.be

Franchi

La maison Franchi fait valoir une histoire longue de plus de 130 ans à Liège. Celle-ci a débuté avec Camille Franchi, un émigrant italien arrivé en 1890 dans la Cité ardente, dont la charrette à glaces faisait la joie des petits et des grands. En 1935, la maison s’installe au 13 de la rue Saint-Gilles pour ne plus en bouger. Au programme, un salon de dégustation et un comptoir (où il faut savoir être patient). On signalera que l’endroit passe pour être celui où serait né le fameux café liégeois. Aujourd’hui, Franchi propose des glaces sans colorants ni additifs dans lesquelles se mêlent tradition et inventivité.

A goûter absolument: la vanille nappée de chocolat liquide.

13, rue Saint-Gilles, à 4000 Liège, franchi.be

Province du Luxembourg

Pierre Gigot

Si le comptoir est plutôt exigu, le nom de Pierre Gigot est une institution dans la région, ses parents ont fabriqué de la crème glacée pendant 58 ans avant lui. Installé au pied du château de Bouillon, ce père tranquille coiffé d’un petit calot fabrique sa crème glacée à partir de lait cru et entier d’une ferme voisine où la traite se fait encore en prairie ; lait qu’il pasteurise ensuite lui-même. Les fruits, entiers, frais et de saison sont choisis sur les étals du marché. En véritable artisan, la crème glacée et les cornets sont fabriqués devant vous au fur et à mesure, ce qui limite volontairement le choix à deux ou trois parfums qui changent tous les jours. Pendant ce temps-là, son épouse, tout aussi impliquée, sillonne courageusement les environs sur son triporteur.

A goûter absolument: le goût de jour.

9, boulevard Heynen, à 6830 Bouillon, Facebook Pierre Gigot Artisan Glacier.

Ferme de la Vallée

Dans cette ferme au cœur de l’Ardenne, sur la route entre Hotton et La Roche, la famille Desert possède un petit magasin où l’on trouve du beurre, de la maquée maison ainsi qu’une sélection de produits artisanaux des environs. Côté glace, c’est le lait et la crème de l’exploitation qui garantissent à cette enseigne une matière première de grande qualité. On le remarque à la texture onctueuse des produits. Bien entendu, les fruits frais travaillés proviennent de producteurs des environs. Une jolie terrasse ensoleillée de 40 places et une plaine de jeux pour les enfants complètent le tableau.

A goûter absolument: la glace vanille.

45, rue de Hotton, à 6987 Rendeux, tél: 084 47 76 56.

Marilia

Dans le vieux Durbuy, cette enseigne à l’italienne aligne quelques bancs et une petite terrasse accueillante. Chaque jour, une gamme de 24 parfums est proposée, dont certains jouent la carte de la régression – marshmallow, «croky chocolat» ou croccantino au rhum. Il est également question de glaces sans lactose et véganes. Quelques créations suivant l’inspiration du jour sont aussi au tableau.

A goûter absolument: la glace aux noisettes.

3, rue Alphonse Eloy, à 6940 Durbuy, Facebook Marilia artisan glacier

Où manger une bonne glace dans le Hainaut?

Georges Doutrelepont

C’est en Italie, à Florence, que le chocolatier Georges Doutrelepont a eu la révélation de sa seconde passion, la glace. Quel autre pays que celui de Dante pour se former aux subtilités du gelato, discipline gourmande relevant quasiment des beaux-arts de l’autre côté des Alpes? Dans ses valises, outre la volonté de tout faire de ses blanches mains, Doutrelepont a ramené des parfums merveilleux comme la «zuppa inglese», une crème glacée à base de jaune d’œuf et d’épices (cannelle, gingembre, safran, noix de cola). Il y a aussi son praliné qu’il réalise avec de véritables noisettes du Piémont – autant dire que la Brésilienne vaut le détour – et sa pistache fabriquée en bonne et due forme. L’atmosphère un peu froide de la salle est compensée par une agréable terrasse à l’arrière sous les pommiers.

A goûter absolument: la stracciatella qui contient plus de 70% de cacao.

248, route d’Ath, à 7020 Mons, georgesdoutrelepont.be

Glace Mauricette

Depuis trois générations, Glace Mauricette régale les habitants d’Enghien mais plus récemment aussi ceux d’Ath. Le savoir-faire se transmet ici de mère en fille. Le lait frais de ferme est livré chaque matin dans des cruches en Inox comme autrefois. Pasteurisé sur place, il est travaillé avec de la crème fraîche pour réaliser les recettes. Même si ce sont les machines qui turbinent la glace, tous les mélanges se font encore artisanalement avec des ingrédients naturels, locaux la plupart du temps. Au-delà des classiques, Cathy Plateau expérimente avec, par exemple, la glace à la fleur d’oranger ou celle aux figues du jardin.

A goûter absolument: la glace à la violette.

37, rue de l’Yzer, à 7850 Enghien, glacemauricette.com Et 14, Grand Place, à 7800 Ath, glamath.be