Notre sélection de boîtes à lunch aussi jolies que fonctionnelles

Fini le temps où la boîte à tartines était l’apanage des écoliers: désormais, pour des raisons de goût, de budget ou encore de nutrition, toujours plus d’adultes amènent leur repas de midi au boulot. Et pour le faire sans risquer de fuite ni rien sacrifier côté esthétique, on opte pour une de ces boîtes à lunch aussi belles que pratiques.

Nos critères? Des boîtes à lunch qui ne coulent pas, même si elles se retrouvent accidentellement à faire un looping au fond du sac, qui ont des propriétés isothermes, même légères, qui sont suffisamment spacieuses pour transporter un repas de midi qui cale, mais qui ne prennent pas trop de place, et qui sont jolies en prime, histoire de faire de la pause déjeuner un vrai moment de plaisir.

Exigeants, nous? Peut-être. Reste qu’on a tout de même réussi à rassembler une sélection de modèles répondant à tous nos prérequis, avec, en prime, des prix qui ne font pas exploser le budget. Reste à parvenir à vous décider, à moins de choisir d’acheter toute la sélection et de gentiment la partager entre vous et vos proches…

Nos boîtes à lunch préférées

Pourquoi on l’aime: La qualité Le Creuset version « on the go », avec une gamme de coloris acidulés qui ajoutent un peu de peps aux repas à la cantine?

La question n’est pas tant « pourquoi on aime » que « qui a-t-il à ne pas aimer », de son prix, d’autant plus raisonnable au vu de la longévité des produits de la marque, à son intérieur en inox en passant par ses propriétés isothermes et son étanchéité.

Le Creuset, 38 euros, disponible via De Bijenkorf.

Pourquoi on l’aime: Sa composition garantie sans BPA, sa facilité de nettoyage, les nombreuses possibilités offertes par la multiplicité de ses compartiments (et des manières de les combiner) ainsi que le grand choix de coloris disponibles – le tout, à prix tout doux.

Linoroso, 25.49 euros, disponible via Amazon Belgique.

Pourquoi on l’aime: Sa composition clean, sans plastique, son esthétique épurée et son étanchéité font de cette lunch box disponible en trois coloris différents l’option parfaite pour les personnes qui préfèrent ne pas manger de PFAS cachés.

Bon plan: elle passe au lave-vaisselle, mais aussi au four, au micro-ondes ou encore au congélateur.

Klean Kanteen, 39.95 euros, disponible via Greenjump.

Pourquoi on l’aime: Son format hyper compact, qui se range parfaitement dans un sac à dos, et renferme de nombreux compartiments histoire d’amener une salade au travail sans qu’elle soit noyée dans la vinaigrette, par exemple.

Ou de carrément se composer un lunch entrée-plat-dessert sans que les ingrédients se mélangent, le tout dans un contenant étanche qui passe sans problèmes au lave-vaisselle.

Mon Bento, 39.9 euros, disponible via monbento.com.

Pourquoi on l’aime: L’exigence Brabantia, vendue à un prix plus que raisonnable, et le mariage plus que réussi de l’esthétique et de la fonctionnalité, avec un contenant en inox étanche et isotherme, facile à laver et qui ne risque pas de colorer si vous êtes du genre à manger du curry à midi.

C’est un détail, certes, mais le petit message gravé dans le couvercle ne mange pas de pain, et est pile le genre de rappel qui fait sourire à chaque pause dèj’.

Brabantia, 19.95 euros, disponible via Amazon Belgique.

Pourquoi on l’aime: On adore le look joliment rétro de cette lunch box pas comme les autres (disponibles dans de nombreuses variantes allant de l’inox à l’imprimé fleuri), mais ce qu’on préfère, c’est sa poignée.

La meilleure manière de s’assurer de ne rien renverser dans son sac reste en effet de transporter son repas à part, et ça devient un jeu d’enfant grâce à ce modèle qu’on a bien en main, et qui est en outre suffisamment spacieux pour que même les meilleurs coups de fourchette y trouvent leur compte.

Qwetch, 49 euros, disponible via qwetch.com.