Passion crêpe: où trouve-t-on le plus de crêperies en France?

C’est l’une des spécialités régionales françaises les plus appréciées: la crêpe. Et en Bretagne, terre de ses origines, on ne badine pas avec sa recette, mais aussi avec l’offre. Mais sait-on même où se trouve la capitale de la crêpe en France. C’est la question que s’est posé le quotidien breton Le Télégramme, en pleine saison touristique.

Elle est sa terre maternelle, mais la Bretagne peut-elle revendiquer abriter la capitale moderne de la crêpe? La gastronomie étant un critère d’attractivité touristique, la question tombe à pic.

Le quotidien local Le Télégramme a décidé de croiser les données pour déterminer quelle serait la capitale de la crêpe aujourd’hui, en termes d’offre, c’est à dire au vu du nombre de crêperies en exercice.

Ainsi, ressortent de ces investigations plusieurs tendances.

Selon la Fédération de la Crêperie, la France compterait quelque 4.000 crêperies, dont la moitié seraient situées en Bretagne. Mais les décomptes diffèrent légèrement, selon les sources.

Les collaborateurs du site de cartographie OpenStreetMap ont élaboré une carte de France des crêperies, et Bretagne et Île-de-France apparaissent clairement comme les territoires les plus densément dotés.

En nombre brut d’établissements dédiés à la crêpe, Paris remporte la palme, avec plus de 200 adresses, dont 26 rien que dans le 14e arrondissement.

La deuxième place est occupé par la ville de Quimper, dans le Finistère sud, qui compte 36 crêperies.

À noter que la capitale historique de la Cornouaille compte 30 fois moins d’habitants que la capitale française. Ce qui signifie que les Quimperois·e·s sont finalement bien mieux dotés côté crêpes que les Parisiens : soit une crêperie pour 1700 habitants à Quimper, contre une crêperie parisienne pour 10.000 habitants. Et finalement sur ce terrain, c’est Dinan (Côtes d’Armor) qui gagne, avec une crêperie pour moins de 700 habitants.

De quoi régaler les locaux et tous ceux qui font le voyage vers l’Ouest.

Le top 10 des villes crêpières en France

(nombre de crêperies pour 10.000 habitants) – Dinan (22) : 14,6 crêperies pour 10.000 habitants)

– Saint-Malo (35) : 7,5

– Pornichet (44) : 7,2

– Douarnenez (29) : 7,1

– Morlaix (29) : 6,1

– Arcachon (33) : 6

– Quimper (29) : 5,7

– Enghien-les-Bains (95) : 5,2

– Auray (56) : 5

– Quimperlé (29) : 4,9 Les villes qui comptent le plus de crêperies Paris > 209 crêperies

Quimper > 36 crêperies

Nantes > 35 crêperies

Saint-Malo > 35 crêperies