Perla Servan-Schreiber partage ses recettes de soupe fétiches pour affronter le froid

L’hiver est une période où le froid peut facilement s’engouffrer dans nos intérieurs… Et dans nos têtes. Raison pour laquelle Perla Servan-Schreiber a compilé dans un nouveau livre ses meilleures préparations bouillonnantes pour nous réconforter.

Pour la confection de son dernier ouvrage culinaire, Perla Servan-Schreiber n’est pas partie d’un ingrédient ou d’une région à la gastronomie établie, mais bien… de la géopolitique. Et plus précisément, d’un constat: «L’état du monde risque de nous priver de chaleur cet hiver, du moins partiellement.» C’est pourquoi la journaliste et autrice française, qui a déjà publié quatre livres de recettes dédiés entre autres à la cuisine saine ou aux desserts allégés en sucre, a décidé de compiler vingt soupes gourmandes. Objectif avoué? «Nous consoler d’une planète en mal de vivre, nous réchauffer et nous faire voyager sans polluer.» Parce qu’ainsi qu’elle l’assure, «s’il est une nourriture universelle qui ne connaît pas de frontières, c’est bien la soupe». Dont acte: d’une version à la grenade iranienne au bouillon clair napolitain en passant par le tourin à la tomate typique du Sud-Ouest, celle qui a cofondé le magazine Psychologies avec son mari, Jean-Louis, invite les papilles à un délicieux tour de la planète, réconfortant à souhait.

Les papilles en fête

D’autant que par définition, la soupe se prête tout particulièrement à ces temps mouvementés, pas tendres envers la santé mentale. Ainsi que le rappelle Perla Servan-Schreiber dans ce petit ouvrage pratique et coloré, chaque recette peut être préparée à l’avance, congelée puis réchauffée quand la faim se fait sentir. Une évidence pour l’intéressée car, chez elle, qui dit soupe dit enfance: «Dans mon Maroc natal, à Fès, l’hiver était rude et les appartements, non chauffés. Elle s’imposait pour affronter les soirées froides et combler mon appétit, sitôt rentrée de l’école. Dîner vers 18 heures d’une soupe chaude reste mon idéal.» Et Perla Servan-Schreiber d’assurer avoir pensé les vingt préparations pour mettre «les papilles en fête de janvier à mars, ensemble et en joie ».

Soupe à la grenade

POUR 6 PERSONNES

Préparation 15 minutes cuisson 1 heure

Ingrédients

300 g d’oignon

4 gousses d’ail rose

85 g de pois cassés ou de lentilles vertes

1 c à c bombée de curcuma

1 pointe de Cayenne

2 bouquets de persil plat

1 bouquet de coriandre

3 bouquets de ciboulette finement ciselée

500 g de viande de bœuf ou d’agneau hachée

85 g de riz basmati

1 l de jus de grenade

2 l d’eau froide (ou 1 l d’eau + 1 l de bouillon)

3 c à s de mélasse de grenade (s’achète dans les magasins bio ou sur Internet)

2 c à s de sucre

Le jus de 3 citrons

Sel, poivre

3 c à s d’huile d’olive

Préparation

1. Dans un faitout, faites revenir 3 min à feu vif l’oignon dans l’huile d’olive, en remuant.

2. Ajoutez l’ail en lamelles, curcuma, pois cassés et l’eau (ou mélange eau-bouillon).

3. Portez à ébullition.

4. Couvrez et baissez le feu.

5. Au bout de 40 min, ajoutez le reste des ingrédients, sauf le jus de citron.

6. 10 min après, incorporez le jus de citron.

7. Ajustez en épices. Et voilà!

Soupe à la grenade – Photo Nathalie Carnet

Le bortsch express de Perla Servan-Schreiber

POUR 6 à 8 LITRES DE BOUILLON CHAUD

Préparation : 20 min / Cuisson : 20 min

Ingrédients

500 g de betterave cuite

250 g de pommes de terre charlotte

250 g de chou blanc

2 carottes

2 oignons

3 c. à s. de concentré de tomate

30 g de beurre ou d’huile

2 c. à s. de vinaigre blanc

3 c. à s. de crème fraîche épaisse + 1 c. às. de jus de citron –

1 c. à s. de sucre

Sel, poivre

1 bouquet de persil plat

1 tranche épaisse de jambon blanc et/ou3 saucisses de Francfort

Préparation

1. Pelez et râpez à l’aide d’une râpe à gros trous tous les légumes.

2. Dans une cocotte, faites-les revenir 3 min dans le beurre ou l’huile, à feu vif, avec sucre, sel et poivre.

3. Ajoutez le bouillon chaud. Faites cuire 20 min à feu doux..

4. Ajoutez enfin vinaigre, concentré de tomate et la moitié du persil ciselé. Remuez, ajustez en sel et poivre.

5. C’est prêt !

Bortsch – Photo Nathalie Carnet

NB: Pour réconcilier végétariens et amateurs de charcuterie, je propose à table du jambon en dés, des saucisses de Francfort en rondelles, du persil ciselé et de la crème aigre (crème fraîche + jus de citron).

Encore faim?

Mes 20 soupes pour réchauffer le corps et l’âme, Perla Servan-Schreiber, Editions de La Martinière, Photographies de Nathalie Carnet.