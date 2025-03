Si la gastronomie belge jouit déjà parfois d’un déficit de réputation comparée à sa voisine française, nos spécialités ne sont pas non plus épargnées. Le classement des « pires plats belges » de TasteAtlas n’est en effet pas tendre avec certains classiques culinaires pourtant (très) populaires.

Fondé par l’entrepreneur croate Matija Babić, TasteAtlas est un atlas gastronomique, qui recense non seulement les plats et ingrédients typiques mais aussi les restaurants les plus authentiques des pays figurant sur sa carte. En prime, les spécialités ainsi recensées sont classées de la pire à la meilleure, non pas sur base des avis des utilisateurs du site, « trop subjectifs », mais bien plutôt à l’aide de compilations de critiques gastronomiques et d’opinions partagées par des professionnels du secteur.

C’est ainsi que la plateforme a su compiler son classement des « pires plats belges ». Et si certaines entrées du Top 20 feront potentiellement (presque) l’unanimité, d’autres mets risquent de surprendre certains des gourmets qui les découvriront ainsi épinglés.

Mais ne nous prenez pas au mot, jugez donc plutôt.

Les 10 pires plats belges?

1) L’anguille au vert



Originaire de la région de l’Escaut, en province d’Anvers, cette spécialité à base d’anguille d’eau douce servie dans une sauce à base d’herbes vertes est adorée ou haïe, mais elle ne laisse aucun gourmand indifférent.

2) Le Bicky Burger



Soit, ainsi que le décrit TasteAtlas, « un hamburger belge unique, également populaire aux Pays-Bas. Il se compose d’un pain garni de graines de sésame et d’une galette frite composée d’un mélange de viande de porc, de poulet »… « et de cheval ».

De quoi expliquer son positionnement en 2e place du classement?

3) La couque de Dinant



Spécialité de la ville dont elle porte le nom, cette couque, lointaine cousine du speculoos, est un biscuit à base de miel et de farine qui est surtout connu pour être extrêmement dur sous la dent.

4) La fricadelle



Incroyable mais vrai: à l’origine, la fricadelle était une version bourgeoise de l’humble boulette, et cette spécialité daterait de l’époque où les « Pays-Bas » comprenaient également le Belgique, le Luxembourg et une partie de la France.

5) Le cougnou



Indissociable de la période de la Saint-Nicolas, cette viennoiserie truffée de raisins secs et de morceaux de sucre selon les pâtissiers et les régions ne fait visiblement pas l’unanimité.

6) Le vitoulet



Soit des boulettes de viande accompagnées de sauce brune et typiques de la région de Charleroi, pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de cette spécialité.

7) La Liers Vlaaike



Vieille de plusieurs centaines d’années, cette tartelette originaire de Lier doit son goût au sucre candi ainsi qu’à un mélange de cannelle, coriandre, clous de girofle et noix de muscade.

8) Les chicons au gratin



Ou « endives au gratin » pour nos voisins français, cette spécialité étant aussi populaire chez nous qu’en France et aux Pays-Bas.

9) Les boules de neige



Typiques de Gand, ces friandises composées d’une crème légère au goût de vanille enrobée d’une fine couche de chocolat et saupoudrées de sucre glace doivent « craquer sous les dents et fondre sur la langue comme neige au soleil », ainsi que le décrit joliment l’office du tourisme de la ville.

10) Le stoemp



Cuisinée en Flandre et à Bruxelles, cette purée réconfortante au possible doit son nom à l’abbréviation de « doorgestoempte patatjes », ou « pommes de terres écrasées » en français.

Un classement qui ne discrimine aucune région, et pioche tant dans les assiettes du nord que du sud du pays, mélangeant spécialités régionales et snacks de friterie pour composer un drôle d’aperçu de la gastronomie du royaume, ou plutôt, donc, de ses « pires plats ».

Une tendance qui se poursuit d’ailleurs si on élargit le classement au reste du Top 20, avec, dans l’ordre:

11. La soupe aux poireaux.

12. Le boudin de Liège.

13. Les moules parquées, ou « huîtres du pauvre », servies crues sur leur coquille et populaires par le passé en région bruxelloise.

14. Les cûtès peûres, un dessert typique (et franchement rétro) de la ville de Liège dont le nom wallon se traduit par « poires cuites », dans le sirop de Liège en l’occurence .

15. Le cramique, un pain brioché fourré de raisins secs qui a la particularité d’être tout aussi populaire dans les trois régions du pays.

16. La mitraillette, ou « routier » selon où vous vous trouvez dans le royaume, une demi-baguette remplie de frites, d’une viande de friture et de sauce.

17. Le waterzooi.

18. La tomate crevettes.

19. Les mains d’Anvers, hommage sous forme de biscuit à la légende de Brabo, et reconnu comme spécialité traditionnelle garantie par l’Union européenne.

20. Le lapin à la Kriek.

Curieusement, sont absentes du classement des spécialités qui ont tendance à soulever l’estomac de nombre de Belges, le boudin noir en tête.

Comme quoi, les goûts et les couleurs ne se discutent décidément pas, même si on est prêts à parier que ce Top 20 risque d’être disputé…