Bolodog, toutou cakes… Les recettes pour chien de Babines Canines donnent les crocs

Pour satisfaire votre boule de poils quand elle a les crocs, Valéry Drouet a imaginé dans Babines Canines 40 recettes complètes et équilibrées, développées en collaboration avec un vétérinaire. Saines et gourmandes, celles-ci ne font pas saliver que Médor et donnent même envie de lui en chiper une bouchée.

Pas surprenant puisqu’avant de se réinventer auteur et styliste culinaire, Valéry Drouet exerçait ses talents dans les cuisines de divers restaurants gastronomiques. Déjà auteur de plus de 90 livres de cuisine en tandem avec le photographe Pierre Louis Viel, il sert cette fois une proposition pour le moins surprenante: Babines Canines, soit, comme son nom l’indique, un recueil de recettes alléchantes « à mettre entre toutes les pattes », à commencer par celles de votre compagnon à quatre pattes préféré. Lequel est en veine puisque les recettes du livre ont été élaborées avec les conseils d’un vétérinaire, afin d’assurer une bonne digestion et un beau pelage à votre chien.

Ainsi que le rappelle Christophe Hayes, le vétérinaire qui a prêté ses lumières pour l’élaboration des recettes du recueil, afin qu’une ration a’limentaire apporte au chien tous les nutriments dont il a besoin, elle doit contenir au moins cinq ingrédients: une source de protéine animale, un légume riche en fibres, un féculent, de l’huile de soja et un complément minéral et vitaminé. Et Christophe Hayes de préciser que « nos toutous ne sont pas des gourmets mais des gourmands, prêts à nous remercier si nous leur cuisinons de délicieux plats qu’ils sauront apprécier ».

À s’en lécher les babines canines

Dont acte: classées entre gamelles pour chien délicat, gourmand ou chic ainsi que toutou cakes et friandises, les propositions de Valéry Drouet réussissent le pari de faire saliver les maîtres chargés de les préparer, et grandement susceptibles d’en goûter une bouchée « pour voir » avant de servir le résultat de leur labeur à Médor.

« Chienoiserie » aux vermicelles et aux crevettes agrémentées de colin, boeuf grillé au blé et à la courgette, bolodog ou encore version chien admis du muffin et du carrot cake, on en mangerait. Et tout de suite, on a plus l’impression de gâter son fidèle compagnon qu’en lui versant une ration de croquettes… Pour les maîtres pressés, Valéry Drouet précise que la plupart des recettes peuvent être préparées version batch cooking, afin de prévoir plusieurs rations à la fois. Et si vous ne résistez pas à croquer quelques biscuits au cheddar ou autres croquants à l’ail, promis, personne ne vous jugera…

Babines Canines, Editions de la Martinière, 14.90 euros