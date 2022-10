Bellini à la rhubarbe et à la cardamome

Voici la recette d’un Bellini avec un twist.

Ingrédients pour 6 bellinis :

300 g de rhubarbe

2 gousses de cardamome

50 ml d’eau

75 g sucre

1 bouteille de prosecco

Préparation

Laver la rhubarbe, la couper en morceaux. Écraser finement les graines de cardamome dans un mortier, avant des les rajouter à la rhubarbe, l’eau et le sucre dans une casserole. Laissez mijoter à feu doux pendant 10-15 min jusqu’à ce que la rhubarbe soit tendre et que l’eau sucrée soit sirupeuse. Mixer afin d’obtenir une purée fine. Laisser refroidir avant de placer le mélange au réfrigérateur. Une fois bien frais, remplissez 6 flûtes à champagne avec 2 cuillères à soupe de purée de rhubarbe, puis complétez avec du prosecco glacé. Remuez avec une longue cuillère et servez immédiatement.