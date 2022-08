Commencer du bon pied: on se fait plaisir avec Carrie Salomon et ses délicieuses recettes de breakfast

Dans son dernier livre de recette, «Breakfast all day, 80 recettes pour se lever du bon pied ! » , sorti fin mai aux éditions de la Martinière, Carrie Solomon partage 80 recettes pour révolutionner vos matins gourmands ! Entre frittatas au kale et pancakes en tout genre, on se régale.

La cheffe américaine, mais parisienne d’adoption, entend bien changé les codes du petit-déjeuner. Elle lui préfère d’ailleurs le nom de Breakfast. « Le petit déjeuner est, selon moi, le repas le plus négligé de la journée : souvent avalé à la va-vite, un pied presque déjà dehors, ou très répétitif. Il reste comme son nom l’indique, un « petit » repas, explique-t-elle. « je préfère au terme de petit déjeuner celui de breakfast. Le mot seul évoque un sentiment de joie. »

Ainsi, sur près de 224 pages et avec 80 recettes, Carrie Solomon propose « des idées pour remplir votre table de bonheur » A travers des associations de recettes, des variations et des garnitures originale, elle propose un éventail de nouvelles idées pour démarrer votre journée du bon pied.

“Breakfast All Day ! 80 recettes pour se lever du bon pied” de Carrie Solomon aux Editions de la Martinière, sorti le 20 mai 2022.

L’un des grands abonnés absent (ou presque) de ce livre de recette, c’est l’avocat. « Bien que sa richesse en protéine soit très intéressante, son bilan carbone et la consommation d’eau liée à son mode de culture invitent à une consommation plus raisonnée. » justifie-t-elle.

En effet, on estime qu’il faut environ 1000L d’eau afin de produire un kilo d’avocat, soit 7 fois plus que pour produire la même quantité de salade. Sans oublier la quantité de pesticides nécessaire à sa culture de masse, la déforestation que cela entraine, et la mainmise de nombreux cartel sur cette production. La facture environnementale et sociale de l’avocat a donc un cout fort lourd. On le surnommerait même le diamant de sang.

Et si vous ne savez absolument pas vous en passer, essayer de le remplacer par un toast au butternut, suggère l’autrice. « Cela sera tout aussi gourmant » !

Autre argument de force en faveur du breakfast, selon la cheffe Solomon, c’est sa versatilité. Il a un coté facile que d’autres repas n’ont pas. Après tout, quelle autre bombance peut se permettre de se manger en pyjama a table ou même au lit ? Ce moment clé de la journée peut revêtir bien des formes et il reste, pour Carrie Solomon, essentiel.

Au final, l’idée de breakfast all day long “c’est un petit déjeuner qui peut se prendre à toutes les heures de la journée, et qui n’a pas peur de bousculer les codes. » Alors à vos fourneaux, on salive déjà d’impatience à l’idée de se réveiller demain matin.

Recette du Sandwich Oeuf – Feta

Recette du Sandwich Oeuf – Feta POUR 2 À 4 PERSONNES PRÉPARATION : 15 MINUTES CUISSON : 15 MINUTES INGRÉDIENTS 1 poivron rouge 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive ½ oignon rouge 2 pains burger ou 1 baguette 4 feuilles de salade 4 cuillerées à soupe de salsa verde (voir p. 14) Pour le mélange œufs-feta 5 œufs 100 g de feta 30 g de mayonnaise 1 pincée de sel Pour les pickles 1 carotte 10 cl de vinaigre blanc 15 cl d’eau ½ cuillerée à café de sel 1 cuillerée à café de sucre Faites cuire les œufs pendant 10 minutes à l’eau bouillante. Rincez-les et écalez-les. Mélangez la feta et la mayonnaise au robot ou à la fourchette, le tout ne doit pas être trop lisse. Hachez les œufs et ajoutez-les au mélange feta-mayonnaise en ajoutant une pincée de sel si nécessaire. Réservez au réfrigérateur. Préparez les pickles de carotte. Épluchez et coupez la carotte en julienne ou en batônnets. Dans une casserole, portez à ébullition le vinaigre, l’eau, le sel et le sucre. Éteignez le feu, attendez 3 minutes et ajoutez les bâtonnets de carotte. Une fois refroidis, les pickles sont prêts. Vous pouvez conserver les pickles non utilisés dans leur saumure dans un bocal hermétique jusqu’à 5 jours au frigo. Coupez le poivron rouge en tranches et faites-les griller avec 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive 10 minutes dans une poêle moyennement chaude. Coupez l’oignon en dés. Coupez les pains burger en deux ou la baguette en tranches. Faites-les griller, étalez dessus le mélange œufs-feta, ajoutez les pickles de carottes, le poivron rouge, l’oignon, la salade et la salsa verde. Fermez le sandwich et servez. Cette recette est également savoureuse avec juste le mélange œufs-feta étalé sur un morceau de pain grillé.

Recette d’Oeuf poché et Yaourt à la turque

Oeuf poché et yaourt à la Turque POUR 4 PERSONNES PRÉPARATION : 20 MINUTES / CUISSON : 7 MINUTES INGRÉDIENTS 20 g de beurre ½ cuillerée à café d’ail émincé 1 cuillerée à café de paprika fumé 1 cuillerée à café de piment d’Espelette 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive 1 cuillerée à café + 1 pincée de sel 1 l d’eau 10 cl de vinaigre blanc 4 œufs bio 400 g de yaourt grec Quelques brins d’aneth Quelques feuilles de menthe 4 tranches de pain grillé Faites fondre le beurre dans une petite casserole, ajoutez l’ail émincé et faites revenir doucement pendant 5 minutes. Ajoutez le paprika fumé et le piment d’Espelette. Le beurre va devenir mousseux. Éteignez le feu et incorporez l’huile d’olive et la pincée de sel. Versez la préparation dans un bol et laissez refroidir pendant la cuisson des œufs. Préparez un bol peu profond avec de l’eau froide et réservez. Dans une grande casserole, portez à ébullition l’eau et le vinaigre. Lorsque l’eau commence à bouillir, cassez les œufs dans l’eau rapidement l’un après l’autre. Laissez cuire les œufs pendant 3 minutes. Sortez-les avec une écumoire et placez-les dans l’eau froide pour arrêter la cuisson. Ils doivent être très mous au toucher. Passez de l’eau chaude sur les œufs pour les rincer et les réchauffer doucement. Salez le yaourt avec le reste de sel et répartissez-le dans quatre assiettes creuses. Déposer un œuf sur chacune d’elles et arrosez de beurre parfumé aux épices. Parsemez d’aneth et de menthe hachés et servez tout de suite. Servez avec des tranches de pain grillé ou des croûtons parsemés sur le yaourt.

Recette des Pancakes façon Carrot Cake

Les pancakes façon Carrot Cake de Carrie Salomon