Recette des Chicons au gorgonzola et aux noix

4 chicons, 4 c à soupe d’huile, 100 g de crème fraîche, 200 g de gorgonzola, noix de muscade, 1 cl de rhum, 4 c à soupe de cerneaux de noix.

Ingrédients

4 chicons

4 c à soupe d’huile

100 g de crème fraîche

200 g de gorgonzola

noix de muscade

1 cl de rhum

4 c à soupe de cerneaux de noix.



1. Laver les chicons et si besoin, retirer des feuilles flétries. Selon la taille, les couper en deux ou en quatre. Faire chauffer l’huile dans une poêle et y faire revenir les chicons de tous les côtés. Saler et poivrer. Couvrir et laisser cuire à feu doux pendant 15 à 20 min.



2. Faire chauffer la crème et y mettre le fromage à fondre. Mettre le rhum, une pincée de noix de muscade et du poivre.



3. Servir les chicons sur des assiettes tièdes et les napper de la sauce au gorgonzola. Parsemer de noix.